Dünya Madagaskarda tekne faciası Ölü sayısı 83e çıktı
AFRİKA

Madagaskar'da tekne faciası: Ölü sayısı 83'e çıktı

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da meydana gelen tekne kazasında ölenlerin sayısı 83'e yükseldi. Kaza sonrası kaybolan beş kişi ise aranıyor.

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Haber Merkezi AA
Madagaskarda tekne faciası: Ölü sayısı 83e çıktı
Foto/arşiv

Madagaskar Denizcilik ve Nehir Limanı Ajansı yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda 20 Aralık gecesi batan teknedeki 138 kişiden 83'ünün hayatını kaybettiğini, 50'sinin kurtarıldığını, 5'inin ise kayıp olduğunu bildirdi.

MS Francia II isimli teknenin arızalanması sonucu battığı aktarılırken, kazazedelere yardıma giden bir helikopterin de kaza yapması sonucu 1 başbakanlık yetkilisinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ülkede 23 Aralık günü ulusal yas ilan edildi.

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