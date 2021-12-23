Madagaskar'da tekne faciası: Ölü sayısı 83'e çıktı

Sudan'da operasyonla kurtarılan Türk vatandaşlarından görüntüler

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde önceki gün kaçırılan iki Türk vatandaşı, Sudan güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, yaptığı açıklamada, 'Biraz önce vatandaşlarımızla telefonda görüştüm. Sağlık durumları ve moralleri gayet iyi. Faşir kentine 180 kilometre uzaklıktaki Kabkabiye bölgesindeki bir askeri tesiste misafir ediliyorlar. Yarın sabah helikopterle Faşir kentine oradan da başkent Hartum'a getirilecekler' dedi.