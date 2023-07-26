Mali'de Fransa'nın sömürü izleri tamamen siliniyor: Fransızca resmi dil olmaktan çıkarıldı

Eski Fransız sömürgesi olan Mali, karanlık yılların izlerini tarihe gömüyor. Mali, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana resmi dil olarak kullandığı Fransızcayı aldığı karar ile çalışma dili olarak kullanacak.

Fransız sömürge zihniyetine karşı savaş açan Mali, geçtiğimiz yıl birçok hamleye imza attı.

Batı Afrika ilkesi Mali, 2022 yılında Fransız Sivil Toplum Kuruluşları'na (STK) ülkeyi terk etme emri verdi. Yine aynı yıl Fransız televizyon kanalları RFI ve France24'ün yayın yapması ülkede yasaklandı.

Fransız birlikleri ülkeyi terk etti

Sömürgeciliğe karşı açılan savaştan ülkedeki Fransız birlikleri de nasibini aldı. Fransa, Barkhane Operasyonu kapsamında Mali'de bulunan askeri güçlerinden son birimin de ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Fransa Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Mali topraklarındaki son Barkhane Gücü askeri biriminin ülkeden çıktığı belirtildi.

Sömürü izlerini silmek için harekete geçen Mali hükümetinin 2022 yılındaki hamleleri arasında Fransız büyükelçisine ilişkin karar da yer aldı.

Hükümet attığı adımda Fransız büyükelçisini sınır dışı etti. Karardan kısa süre sonra da Fransız dışişleri bakanlığı, büyükelçiyi geri çağırdığını doğruladı.

Fransızca resmi dil olmaktan çıkarıldı

Mali hükümeti sömürgecilere karşı attığı hamlelerine bir yenisi de sömürünün Afrika'daki dili haline gelmiş Fransızcayı yasaklayarak attı.

Mali'de 1960'tan bu yana resmi dil olarak kullanılan Fransızca yeni anayasa ile çalışma dili oldu.

Mali'de 18 Haziran'da yapılan halk oylamasında yüzde 96,91 "evet" oyuyla kabul edilen ve anayasa mahkemesinin de kabul ettiği yeni anayasaya göre, Fransızca resmi dil olmaktan çıktı.

Goita'dan sömürgecilere Akıncı TİHA'lı mesaj

Öte yandan Mali'de geçiş dönemi başkanı Albay Assimi Goita'nın geçtiğimiz gün kamuoyuna servis edilen karelerinde bir detay ise dikkat çekti.

Mali Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından paylaşılan karelerde Goita'nın masasında Türkiye'nin yerli ve milli gururu Bayraktar Akıncı TİHA'nın maketinin yer aldığı aldığı görüldü.

Mali'deki geçiş hükümetinin halihazırda Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandığı biliniyor. Ancak Goida'nın sömürgecilere Bayraktar Akıncı ile poz vermesi yakın gelecekte bu ülkenin de Akıncı sahibi olabileceği ihtimalini ortaya çıkardı.















