​Mariupol'de mahsur kalan 65 Türk tahliye edildi

Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mariupol'deki camide, sığınaklarda ve evlerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarıyla akrabalarından bir kısmının bugün şehirden çıkabildiğini bildirdi.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Türk vatandaşları ve yakınlarını almak için tahsis edilen otobüslerin bugün de Mariupol'e giremediğini dile getiren Hacıoğlu, Türk Dışişleri Bakanlığının, Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin ve oradaki Türklerin zarar görmemesi için Rus Dışişleri Bakanlığına nota gönderdiğini ifade etti.

Hacıoğlu, "Bu nedenle caminin bulunduğu bölge bombalanmıyordu. Araçları olanlar, Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin bulunduğu bölgeyi kullanarak şehirden ayrıldı. Mariupol'den bugün çıkan Türk vatandaşı ve yakınlarının sayısı 65 oldu." dedi.

FOTOĞRAF 39 Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi.<br><br> Bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi, bölgede yangın çıktı.<br><br> İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.<br><br> Saldırıya ve yanan depolara ilişkin Ukrayna makamlarından daha fazla bilgi verilmedi.<br><br> Kiev yangın yeri: Rus saldırısı sonrası çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi Rus güçlerinin saldırısı sonucu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi.



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Mariupol'den tahliye edilenlerin Zaporijya'ya gittiğini kaydeden Hacıoğlu, Türk Dışişleri Bakanlığının destekleriyle Mariupol'de kalan 87 Türk vatandaşı ve akrabalarının tahliye edilmeye çalışıldığını bildirdi.

FOTOĞRAF 10 Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 22 gündür devam ediyor. Rus bombardımanı altında olan Mariupol şehrindeki yıkımın çok büyük olduğu belirtildi. Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov yaptığı açıklamada, şehrin yüzde 90’ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu ifade etti. Orlov, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:<br><br>\"Polislerimizi vuruyorlar, yakıtımız tükeniyor. Fabrikalar çalışmıyor, metal fabrikası tamamen yol edildi. Şehrin yüzde 90’ı Ruslar tarafından yok edildi\" Rus saldırısı altındaki Mariupol'den acı haber: Şehrin yüzde 90’ı yok oldu Rusya'nın saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi'nin Belediye Başkan Yardımcısı Sergey Orlov, şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıkladı. BiP'te paylaş

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