Dünya Mariupolde mahsur kalan 65 Türk tahliye edildi
AVRUPA

Mariupol'de mahsur kalan 65 Türk tahliye edildi

Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, savaş nedeniyle şehirde mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'inin tahliye edildiğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Mariupolde mahsur kalan 65 Türk tahliye edildi
​Mariupol'de mahsur kalan 65 Türk tahliye edildi

Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mariupol'deki camide, sığınaklarda ve evlerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarıyla akrabalarından bir kısmının bugün şehirden çıkabildiğini bildirdi.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Türk vatandaşları ve yakınlarını almak için tahsis edilen otobüslerin bugün de Mariupol'e giremediğini dile getiren Hacıoğlu, Türk Dışişleri Bakanlığının, Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin ve oradaki Türklerin zarar görmemesi için Rus Dışişleri Bakanlığına nota gönderdiğini ifade etti.

Hacıoğlu, "Bu nedenle caminin bulunduğu bölge bombalanmıyordu. Araçları olanlar, Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin bulunduğu bölgeyi kullanarak şehirden ayrıldı. Mariupol'den bugün çıkan Türk vatandaşı ve yakınlarının sayısı 65 oldu." dedi.

Kiev yangın yeri: Rus saldırısı sonrası çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi
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Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi.<br><br>
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Bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi, bölgede yangın çıktı.<br><br>
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İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.<br><br>
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Saldırıya ve yanan depolara ilişkin Ukrayna makamlarından daha fazla bilgi verilmedi.<br><br>
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Kiev yangın yeri: Rus saldırısı sonrası çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi
Rus güçlerinin saldırısı sonucu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi.

Mariupol'den tahliye edilenlerin Zaporijya'ya gittiğini kaydeden Hacıoğlu, Türk Dışişleri Bakanlığının destekleriyle Mariupol'de kalan 87 Türk vatandaşı ve akrabalarının tahliye edilmeye çalışıldığını bildirdi.

Rus saldırısı altındaki Mariupol'den acı haber: Şehrin yüzde 90’ı yok oldu
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Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 22 gündür devam ediyor.
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Rus bombardımanı altında olan Mariupol şehrindeki yıkımın çok büyük olduğu belirtildi.
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Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov yaptığı açıklamada, şehrin yüzde 90’ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu ifade etti.
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Orlov, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:<br><br>\"Polislerimizi vuruyorlar, yakıtımız tükeniyor. Fabrikalar çalışmıyor, metal fabrikası tamamen yol edildi. Şehrin yüzde 90’ı Ruslar tarafından yok edildi\"
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Rus saldırısı altındaki Mariupol'den acı haber: Şehrin yüzde 90’ı yok oldu
Rusya'nın saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi'nin Belediye Başkan Yardımcısı Sergey Orlov, şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaşta yaralananları ziyaret etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, başkent Kiev bölgesinde Rus ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti.
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Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenski, Kiev bölgesinde Vorzel kasabasından tahliye sırasında Rus askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan bir ailenin üyeleri ile diğer vatandaşları hastanede ziyaret etti.
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Yaralılarla sohbet ederek kendilerine hediyeler takdim eden Zelenski, herkese acil şifalar diledi ve hep birlikte kazanacaklarını ifade etti.
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\"Ülkemizde bu kadar güçlü aileler varken başka türlüsü olamaz.\" ifadesini kullanan Zelenski, hastane ziyaretinde, Rusya'nın saldırıları sırasında öldürülen Amerikalı gazeteci Brent Renaud'ın bulunduğu aracın yaralanan sürücüsü ile de görüştü.
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaşta yaralananları ziyaret etti
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