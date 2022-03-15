Dünya Mariupoldeki camide mahsur kalan Türklerden haber var Mayınlar temizlendi tahliye başlıyor
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Mariupol'deki camide mahsur kalan Türklerden haber var: Mayınlar temizlendi tahliye başlıyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Mariupol'daki Türklerin tahliyesine ilişkin açıklama yaptı. Rusya tarafından yollardaki mayınlar temizlendiği belirtilirken, yapılacak değerlendirme sonrası en kısa zamanda vatandaşlarımızın tahliyeleri bekleniyor.

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Mariupoldeki camide mahsur kalan Türklerin durumu nasıl?
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MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mariupol kentindeki Türk vatandaşların tahliyesi için Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordine sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiği belirtildi.

İnsani koridorların açılmasına devam ediliyor

Açıklamada, insani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği söylendi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol’den tahliye edilmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya çağrı: Mariupol’de insani koridor açılması lazım
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya çağrı: Mariupol’de insani koridor açılması lazım

Çavuşoğlu: Çalışmalarımız sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Mariupol’de mahsur kalan Türk vatandaşları için yoğun temas sürdürdüklerini söylemişti. Türklerle sürekli iletişim halinde olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Camide herhangi bir hasar yok. Lavrov’dan tahliye için destek istedik. İnsani koridorun açılması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Meriupol'da camiye sığınan Türklerle ilgili açıklama: Lavrov'dan tahliye için destek istedik
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Meriupol'da camiye sığınan Türklerle ilgili açıklama: Lavrov'dan tahliye için destek istedik
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun basın toplantısı düzenledi.

Meriupol'da camiye sığınan Türklerle ilgili iddialara açıklık getiren Çavuşoğlu, 'Evet vatandaşlarımız var ancak onlarla uydu telefonlarıyla iletişim kuruyoruz. Bomba iddiası ortaya çıktı ancak imam bunu yalanladı. Camide herhangi bir hasar yok. Lavrov'dan tahliye için destek istedik.' ifadelerini kullandı.


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