Mariupol'deki camide mahsur kalan Türklerden haber var: Mayınlar temizlendi tahliye başlıyor

MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mariupol kentindeki Türk vatandaşların tahliyesi için Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordine sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiği belirtildi.

İnsani koridorların açılmasına devam ediliyor

Açıklamada, insani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği söylendi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol’den tahliye edilmesi bekleniyor.

GÜNDEM Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya çağrı: Mariupol’de insani koridor açılması lazım

Çavuşoğlu: Çalışmalarımız sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Mariupol’de mahsur kalan Türk vatandaşları için yoğun temas sürdürdüklerini söylemişti. Türklerle sürekli iletişim halinde olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Camide herhangi bir hasar yok. Lavrov’dan tahliye için destek istedik. İnsani koridorun açılması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

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