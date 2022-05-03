Mariupol’den sevindiren haber: Azovstal’den sivil tahliyesi başladı

24 Şubat’ta başlayan savaşın en şiddetli noktası Mariupol’deki çelik fabrikasında kuşatılan sivillerin tahliyesine ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ve BM’den peş peşe flaş açıklamalar geldi. Ukrayna’nın Mariupol kentinde haftalarca kuşatma altında bulunan onlarca sivilin hem Ukrayna hem de Rusya kontrolündeki bölgelere doğru tahliyesine başlandığı açıklandı.Tahliye edilen sivillerden bazılarının, Ukrayna’nın en büyük çelik fabrikalarından Azovstal Çelik Fabrikası’ndan kurtarıldığı bildirildi. Rusya, onlarca sivilin kendi kontrolündeki bir köye ulaştığını duyurdu.

FOTOĞRAF 17 Ukrayna'daki savaş tüm hızı ile sürerken liman kenti Mariupol'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Haftalardır Rus kuşatmasında olan kentin Rus kontrolüne geçtiğini kalan Ukrayna birliklerinin Azovstal fabrikasına sıkıştığı açıklandı. Rusya Mariupol'de kenti savunan Ukrayna kuvvetlerine hayatlarını kurtarmak üzere silah bırakıp teslim olmaları için fırsat sunmuş ve bunun için saat vermişti. 'Teslim olun' çağrısı yapan Moskova, fabrikada sıkışan kalan Ukrayna birliklerin bağışlanacağını duyurmuş ve şartlarını açıklamıştı. Moskova teslim olunduğunun önceden açıklanması gerektiğinin altını çizerken Ukrayna askerlerinden bu durumu Rus birliklerine bildirmek için beyaz bayrak sallamaları istenildi. Ukrayna'nın Odesa Milletvekili Oleksiy Goncharenko, kentteki birliklerin 'sonuna kadar savaşacaklarını' söyleyerek Rusya'nın teklifini reddetti. ariupol'un devam eden kuşatmayı 'gerçek bir soykırım' olarak nitelendiren Goncharenko, 'Dün onlarla konuştum ve sonuna kadar savaşacaklarını biliyorum' dedi. BBC'ye konuşan Ukrayna milletvekili Oleksiy Gonçarenko ise Mariupol'deki Ukraynalı askerlerin Rusya'ya teslim olmayacağını söyledi. ABC televizyonuna konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ise 'Şehir hala düşmedi' dedi ve Ukrayna askerlerinin şehrin bazı bölgelerini kontrol etmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi. Shmyhal, bu hafta Washington'da yapılacak Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası toplantılarına katılacağını ve Ukrayna için daha fazla mali yardım isteyeceğini söyledi. Ukrayna'nın güneydoğusundaki liman kenti Mariupol, Rusya'nın en yoğun bombardımanına maruz kalan ve en çok hasar gören şehir. Mariupol, Moskova'nın Ukrayna'daki askeri harekâtı açısından oldukça önemli. Peki neden?<br><br>Mariupol'u almanın Rusya açısından önemli bir stratejik kazanım, Ukrayna içinse büyük bir darbe olmasının dört ana nedeni var. Coğrafi olarak, Mariupol şehri haritada küçük bir alanı kaplıyor, ama Kırım Yarımadası'ndan harekete geçen Rus kuvvetlerinin önünde engel oluşturuyor. Bu kuvvetler, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerle bağlantı kurmak için kuzeydoğuya doğru ilerlemek istiyor. <br>İngiltere Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'nın eski komutanı General Richard Barrons, Mariupol'u ele geçirmenin Rusya'nın savaş çabaları için hayati önem taşıdığını söylüyor:<br><br>\"Ruslar bu savaşı başarıyla sonuçlandırdıklarını hissettiklerinde, Rusya'dan Kırım'a bir kara köprüsünü tamamlamış olacaklar ve bunu büyük bir stratejik başarı olarak görecekler.\" Mariupol ele geçirilirse, Rusya da Ukrayna'nın Karadeniz kıyı şeridinin yüzde 80'inden fazlasının tam kontrolünü elde etmiş olacak, deniz ticaretini kesecek ve onu dünyadan daha da tecrit edecek.<br><br>Kenti savunan Ukraynalılar son üç haftadır ilerleyen güçlere karşı direnerek çok sayıda Rus askerini meşgul etmeyi başardılar. Şehri hızlı bir şekilde ele geçiremeyince Rus komutanları, eski kuşatma taktiklerinin 21. yüzyıl versiyonuna başvurmaya yöneldi. Mariupol'u top, roket ve füze yağmuruna tuttular; şehrin yüzde 90'ından fazlası hasar gördü. Ayrıca elektriğe, ısıtmaya, temiz suya, gıdaya ve tıbbi malzemelere erişimi kestiler; insan yapımı bir insani felaket yarattılar. Moskova ise 21 Mart saat 05:00'e kadar teslim olmayı reddettiği için Ukrayna'yı suçluyor. Ukraynalı bir milletvekili Rusya'yı \"Mariupol'u aç bırakarak teslim almaya çalışmakla\" suçladı. Ukrayna, şehri son askerine kadar savunma sözü verdi. Durum gerçekten de o hale gelebilir. Rus birlikleri yavaş yavaş merkeze doğru ilerliyor. Herhangi bir uygulanabilir barış anlaşması olmadığından, Rusya muhtemelen bombardımanını yoğunlaştıracak ve bunu yaparken kenti savunan silahlı güçlerle sayıları hala 200 binden fazla olan sivil nüfus arasında neredeyse hiç ayrım yapmayacak.<br><br>Rusya, Mariupol'de kontrolü ele alırsa, 1000 kişilik tabur taktik grupları halinde organize olmuş 6000'e yakın askerini, Ukrayna çevresindeki diğer Rus cephelerini güçlendirmek için kullanabilecek. Bunları nerede yeniden konuşlandırılabileceğine dair birkaç olasılık var:<br><br>Donbas bölgesinde Kremlin yanlısı ayrılıkçılarla savaşan Ukrayna birliklerini kuşatmak üzere kuzeydoğuya ilerlemek<br>Batıya, Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan son kapısı olacak Odessa'ya doğru ilerlemek<br>Kuzeybatıda Dnipro şehrine doğru ilerlemek<br>Ukrayna'dan Rusya'nın 'Mariupol'ü teslim edin' talebine ret Ukrayna birlikleri Azovstal fabrikasına sıkıştı: Rusya saat verip şartlarını açıkladı Ukrayna'da savaş tüm hızı ile sürerken liman kenti Mariupol'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Haftalardır Rus kuşatmasında olan kentin Rus kontrolüne geçtiğini kalan Ukrayna birliklerinin Azovstal fabrikasına sıkıştığı açıklandı. Rus ordusu ise Ukrayna kuvvetlerine hayatta kalmaları için saat verip şartlarını açıkladı.



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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Twitter mesajında, kalabalık bir grubun Ukrayna kontrolündeki Zaporijya kentine doğru hareket ettiğini kaydetti. Zelenski, “100 kişilik ilk grup kontrolümüzdeki bölgeye hareket etti. Yarın Zaporijya’da onları karşılayacağız. Ekibimize minnettarız. BM ile birlikte, tesisteki diğer sivillerin tahliyesi için çalışılıyor” dedi.

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BM’den açıklama geldi