Mariupol’den sevindiren haber: Azovstal’den sivil tahliyesi başladı
Ukrayna’nın Mariupol kentinde haftalarca kuşatma altında bulunan onlarca sivilin hem Ukrayna hem de Rusya kontrolündeki bölgelere doğru tahliyesine başlandığı açıklandı. Tahliye edilen sivillerden bazılarının, Ukrayna’nın en büyük çelik fabrikalarından Azovstal Çelik Fabrikası’ndan kurtarıldığı bildirildi.
24 Şubat’ta başlayan savaşın en şiddetli noktası Mariupol’deki çelik fabrikasında kuşatılan sivillerin tahliyesine ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ve BM’den peş peşe flaş açıklamalar geldi. Ukrayna’nın Mariupol kentinde haftalarca kuşatma altında bulunan onlarca sivilin hem Ukrayna hem de Rusya kontrolündeki bölgelere doğru tahliyesine başlandığı açıklandı.Tahliye edilen sivillerden bazılarının, Ukrayna’nın en büyük çelik fabrikalarından Azovstal Çelik Fabrikası’ndan kurtarıldığı bildirildi. Rusya, onlarca sivilin kendi kontrolündeki bir köye ulaştığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Twitter mesajında, kalabalık bir grubun Ukrayna kontrolündeki Zaporijya kentine doğru hareket ettiğini kaydetti. Zelenski, “100 kişilik ilk grup kontrolümüzdeki bölgeye hareket etti. Yarın Zaporijya’da onları karşılayacağız. Ekibimize minnettarız. BM ile birlikte, tesisteki diğer sivillerin tahliyesi için çalışılıyor” dedi.
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BM’den açıklama geldi
Birleşmiş Milletler (BM) de Kızılhaç ile birlikte operasyona dahil olduğunu doğruladı. BM’den yapılan açıklamada tahliye edilen konvoyun Cumartesi günü ulaştığı belirtilse de kaç kişinin kurtarıldığı ya da kaç kişinin halen tesiste bulunduğu hakkında detay verilmedi. Ukraynalı müzakereci ve Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia da savaşın başlamasından bu yana en zor tahliye operasyonunun gerçekleştirildiğini kaydederek, Azovstal’dan tahliye edilenlerin arasında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğunu aktardı. Tahliyenin başarılı olduğunu kaydeden Arakhamia, “Çocuklar, kadınlar, yaşlılar da dahil olmak üzere 100’den fazla Ukraynalı nihayet güvende.” dedi.