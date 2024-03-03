Mazluma un katile silah

İşgalci İsrail'e 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı soykırım hamlesi sırasında en büyük desteği veren ABD'deki Joe Biden yönetimi, açlıktan ölen Gazzeli sivillere havadan gıda ulaştırdı. Konuya dair dün bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün ve Mısır'ın daha önce yaptığı gibi ülkesinin de Gazze'ye havadan insani yardım ulaştıracağını söylemişti. İsrail'in önceki gün yardım almak için toplanan sivillere karşı işlediği katliamı "masum insanların yiyecek ararken savaşa yakalanması" şeklinde açıklayan Biden, denizden de insani yardım ulaştırılması konusunda İsrail tarafıyla görüştüklerini kaydetti. İsrail'e milyarlarca dolarlık silah yardımı yaparak katliama sponsor olan Biden yönetiminin, Gazze'ye havadan gıda yollayacağını açıklaması, "Katile silah verirken mazlum Filistinlilere un gönderiyor" değerlendirmesine neden oldu.

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Dilde Gazze kalpte Ukrayna

ABD Başkanı'nın Gazze'de yaşanan insani dramdan ve sivillerin acil yardıma duyduğu ihtiyaçtan bahsederken Gazze yerine iki kez şaşırarak Ukrayna demesi ise dikkat çekti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline en büyük tepkiyi gösteren ve Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık mali ve askeri yardım sağlayan Biden, işgalci İsrail'in Gazze'deki katliamlarında ise tam tersi bir tutum göstererek İsrail'e kayıtsız şartsız destek veriyor.

Dev askeri yardım

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 7 Ekim'den beri uluslararası toplumun Gazze'de ateşkes çağrısı yapmak için getirdiği tasarıları beş kez veto oyu kullanan Biden yönetimi, dünyanın İsrail'e siyasi baskı kurmasını engelliyor. İsrail'e 14.1 milyar dolarlık askeri yardım paketi ayıran Biden yönetimi, kongrenin itirazına rağmen bu yardımları sağlamaya davam ediyor. Saldırıların başına İsrail'i korumak için Gerald R. Ford uçak gemisini Doğu Akdeniz'e çeken Biden yönetimi, devamında İsrail'e 5 binden fazla güdümlü bomba, 3 bin JDAM doğrudan taarruz mühimmatı, 57 bin 155 milimetre top mermisi, 21 bin hassas güdümlü füze ve 200 adet kamikaze

drone sağladı.

PAKETLERDE SU BİLE YOKTU

ABD'nin, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına izin vererek sınır kapılarını açması için İsrail'e baskı kurmak yerine havadan yardım sağlama yoluna gitmesi geniş çevrelerin tepkisine sebep oluyor. Biden'ın İsrail'e askeri destek sağlayarak katliamlara ortak olmasının ardından havadan yardım kararı alması "Biden, Gazzeliler aç ölsün istemiyor" şeklinde yorumlandı. İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın Washington Temsilcisi ise "Bu karar sadece ABD'li yetkililerin suçluluk duygusunu hafifletmek için alındı" dedi.

Öte yandan ABD ordusuna ait C-130 kargo uçakları havadan yardım indirme operasyonunu dün akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Atılan 38 bin öğünlük 22 pakette su ve tıbbi malzeme olmaması dikkat çekti.

Her gün yeni bir katliam

Gazze'ye yönelik beş aydır vahşi saldırılarını sürdüren işgalci İsrail ordusu, perşembe günü insani yardım bekleyen 112 sivili öldürmesinin ardından cuma gecesi boyunca da katliamlarını sürdürdü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, işgal üçlerinin Cumartesi sabahına kadarki son 24 saatte 92 sivili öldürdüğünü ve 156 sivili de yaraladığını açıkladı. Gazze'deki İsrail katliamları 148'inci gününü de geride bırakırken şu ana kadar 30 bin 320 sivil bu katliamlarda yaşamını yitirdi. 71 bin 533 sivilin yaralandığı İsrail bombardımanlarında Gazze'nin yüzde 80'i harap olurken sivil altyapının tahrip olması nedeniyle bölgede salgın hastalıkların yayılmasından endişe ediliyor. İşgal güçleri, saldırıların başından beri insani yardımları engelliyor.











