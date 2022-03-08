Dünya McDonalds Rusyadaki tüm restoranlarını kapatacak İnsani acıyı görmezden gelemeyiz
AVRUPA

McDonald's Rusya'daki tüm restoranlarını kapatacak: İnsani acıyı görmezden gelemeyiz

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını duyurdu. McDonald's'ın Üst Yöneticisi Kempczinski, şirketin değerlerinin Ukrayna'da ortaya çıkan "insani acıyı" görmezden gelemeyeceğini belirterek, "Rusya'daki tüm restoranları geçici olarak kapatmaya ve pazardaki tüm operasyonları durdurmaya karar verdik" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
McDonalds Rusyadaki tüm restoranlarını kapatacak: İnsani acıyı görmezden gelemeyiz
Arşiv

McDonald's'ın Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, şirket çalışanlarına ve franchise sahiplerine gönderdiği e-postada, Rusya'da McDonald's bünyesinde 62 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti.

  • McDonald's'ın yüzlerce yerel, Rus tedarikçi ve ortakla çalıştığına işaret eden Kempczinski, firmanın Rusya'da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini ifade etti.

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"ACIYI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Kempczinski, şirketin değerlerinin Ukrayna'da ortaya çıkan "insani acıyı" görmezden gelemeyeceğini belirterek, "McDonald's, Rusya'daki tüm restoranlarını geçici olarak kapatmaya ve pazardaki tüm operasyonları durdurmaya karar verdi." ifadesini kullandı.

"NE ZAMAN AÇILACAĞINI TAHMİN ETMEK İMKANSIZ"

  • Rusya'daki tüm McDonald's çalışanlarının maaşlarının ödenmeye devam edileceğini belirten Kempczinski, Rusya'daki restoranların ne zaman açılabileceğini tahmin etmenin ise imkansız olduğunu vurguladı.

Şirketin Ukrayna'daki ekibine anında finansal destek sağladığına işaret eden Kempczinski, Ukraynalı çalışanlara maaş ödemesinin de devam ettiğini bildirdi.

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