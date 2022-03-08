McDonald's Rusya'daki tüm restoranlarını kapatacak: İnsani acıyı görmezden gelemeyiz ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını duyurdu. McDonald's'ın Üst Yöneticisi Kempczinski, şirketin değerlerinin Ukrayna'da ortaya çıkan "insani acıyı" görmezden gelemeyeceğini belirterek, "Rusya'daki tüm restoranları geçici olarak kapatmaya ve pazardaki tüm operasyonları durdurmaya karar verdik" ifadesini kullandı.

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