Medya çalışanlarına Gazze'de bomba Fransa'da coplu darp!

İşgalci İsrail ordusu, Filistinlilere yapılan soykırımın dünya basınında yer almaması için elinden geleni yapıyor. son olarak İsrail savaş uçakları, Gazze kentinde içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 13 katlı katlı bir binayı vurdu.

GAZETECİLERİ DARP ETTİLER

Benzer bir Fransa'da da yaşanıyor. Öyle ki işgalci İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto için Fransa'da düzenlenen yürüyüşlere polis orantısız bir şekilde biber gazlarıyla müdahale etti.

O anları görüntüleyen basın mensupları ise "işini yaptıkları için" Fransız polisinin şiddetine maruz kaldı.

Gazetecilerden biri polis tarafından coplandı, yere serilip darp edildi.

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