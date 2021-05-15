Medya çalışanlarına Gazze'de bomba Fransa'da coplu darp!
İşgalci İsrail, Gazze'de yaşanan vahşetin uluslararası kamuoyunda duyulmaması için Associated Press ve El Cezire gibi uluslararası basın kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu binayı bombalayarak yerle bir etti. Benzer bir durum Avrupa'nın göbeğinde de yaşanıyor. İsrail'in saldırılarını Fransa'da protesto etmek için toplanan göstericilere polis orantısız bir güçle müdahale etti. O anları görüntüleyen basın mensupları ise polisin coplu şiddetine maruz kaldı.
İşgalci İsrail ordusu, Filistinlilere yapılan soykırımın dünya basınında yer almaması için elinden geleni yapıyor. son olarak İsrail savaş uçakları, Gazze kentinde içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 13 katlı katlı bir binayı vurdu.
GAZETECİLERİ DARP ETTİLER
Benzer bir Fransa'da da yaşanıyor. Öyle ki işgalci İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto için Fransa'da düzenlenen yürüyüşlere polis orantısız bir şekilde biber gazlarıyla müdahale etti.
O anları görüntüleyen basın mensupları ise "işini yaptıkları için" Fransız polisinin şiddetine maruz kaldı.