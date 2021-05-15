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Dünya Medya çalışanlarına Gazzede bomba Fransada coplu darp
AVRUPA

Medya çalışanlarına Gazze'de bomba Fransa'da coplu darp!

İşgalci İsrail, Gazze'de yaşanan vahşetin uluslararası kamuoyunda duyulmaması için Associated Press ve El Cezire gibi uluslararası basın kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu binayı bombalayarak yerle bir etti. Benzer bir durum Avrupa'nın göbeğinde de yaşanıyor. İsrail'in saldırılarını Fransa'da protesto etmek için toplanan göstericilere polis orantısız bir güçle müdahale etti. O anları görüntüleyen basın mensupları ise polisin coplu şiddetine maruz kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Medya çalışanlarına Gazzede bomba Fransada coplu darp!
Filistin yürüyüşüne müdahaleyi görüntüleyen basın mensubuna Fransız polisinden coplu darp kamerada.

İşgalci İsrail ordusu, Filistinlilere yapılan soykırımın dünya basınında yer almaması için elinden geleni yapıyor. son olarak İsrail savaş uçakları, Gazze kentinde içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 13 katlı katlı bir binayı vurdu.

GAZETECİLERİ DARP ETTİLER

Benzer bir Fransa'da da yaşanıyor. Öyle ki işgalci İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto için Fransa'da düzenlenen yürüyüşlere polis orantısız bir şekilde biber gazlarıyla müdahale etti.

O anları görüntüleyen basın mensupları ise "işini yaptıkları için" Fransız polisinin şiddetine maruz kaldı.

Fransa'da Filistin yürüyüşüne müdahaleyi görüntüleyen basın mensubuna coplu darp
OYNAT 00:16
Fransa'da Filistin yürüyüşüne müdahaleyi görüntüleyen basın mensubuna coplu darp
İşgalci İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto için Fransa'da düzenlenen yürüyüşlere polis müdahale etti. O anları görüntüleyen basın mensupları polis şiddetine maruz kaldı. Onlardan biri polis copuyla yere serilip darp edildi.

Gazetecilerden biri polis tarafından coplandı, yere serilip darp edildi.


Fransa'da Filistin yürüyüşüne polisten biber gazlı TOMA'lı müdahale
OYNAT 01:37
Fransa'da Filistin yürüyüşüne polisten biber gazlı TOMA'lı müdahale
İşgalci İsrail'in Filistin'e yönelik terör saldırılarını protesto için Paris'te yürüyüş düzenleyenlere Fransız güçleri sert müdahale etti. Gaz fişekleri ve TOMA ile sivilleri hedef alan polis ekipleri büyük tepki topladı.


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İşgalci İsrail güçleri içerisinde medya kuruluşlarının da bulunduğu binayı yerle bir etti
OYNAT 00:26
İşgalci İsrail güçleri içerisinde medya kuruluşlarının da bulunduğu binayı yerle bir etti
İşgalci İsrail, Gazze'de, Associated Press ve El Cezire gibi uluslararası basın kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu binayı yerle bir etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.


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