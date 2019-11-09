Mehmetçik'ten dikkat çeken hassasiyet: Teröristlerin zarar verdiği Tel Abyad’daki Ermeni Kilisesi onarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad’da bulunan Ermeni kilisesinin temizlenerek camları yenilendiğini açıkladı.

ERMENİ KİLİSİ ONARILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad'da hayatın normale dönmeye devam ettiği belirtildi.

DHA Tel Abyad’da Ermeni kilisesi temizlenerek camları yenilendin

Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmalarının sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Tel Abyad’daki Ermeni Kilisesi'nin de temizliğinin yapıldığı ve daha önceden kırılmış olan camların değiştirilip yenilendiği kaydedildi.

İHA Tel Abyad’da Ermeni kilisesi temizlenerek camları yenilendin

İHA Tel Abyad’da Ermeni kilisesi temizlenerek camları yenilendin