Mehmetçikten Libya ordusuna üs savunma eğitimi

Libya'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 'Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması' doğrultusunda, Libya ordusuna verdiği eğitimlere aralıksız devam ediyor.

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Milli Savunma Bakanlığı, eğitimlere dair sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. Yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan TSK personelimiz, Libya Ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çalışmalara devam ediyor. Son olarak Mehmetçik tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline 'Üs Savunma Eğitimi' verildi" denildi.

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