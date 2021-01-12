Dünya Mehmetçikten Libya ordusuna üs savunma eğitimi
AFRİKA

Mehmetçikten Libya ordusuna üs savunma eğitimi

Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan TSK personeli, Libya ordusuna yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, "TSK personelimiz, Libya Ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çalışmalara devam ediyor" sözleriyle eğitimlere dair yeni fotoğraflar paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB tarafından eğitim anlarına dair paylaşılan görüntü.
MSB tarafından eğitim anlarına dair paylaşılan görüntü.

Libya'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 'Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması' doğrultusunda, Libya ordusuna verdiği eğitimlere aralıksız devam ediyor.

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Milli Savunma Bakanlığı, eğitimlere dair sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. Yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan TSK personelimiz, Libya Ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çalışmalara devam ediyor. Son olarak Mehmetçik tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline 'Üs Savunma Eğitimi' verildi" denildi.

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