Mekke-Medine hızlı tren hattı açıldı

Cidde'de Harameyn Hızlı Tren hattının açılışını yapan Kral Selman bin Abdülaziz, Medine bölgesine giden trene bindi.

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Nebil bin Muhammed el-Amudi, kutsal topraklara yolculuk edenlere ve vatandaşlara hizmet verecek Harameyn Hızlı Tren hattının açılışını duyurmaktan onur duyduğunu belirterek, "Harameyn Hızlı Treni'nin, Mekke, Cidde, Kral Abdullah Ekonomi Kenti, Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ve Medine olmak üzere 5 durağı bulunuyor." dedi.

Reuters

Mekke ile Medine arasını yaklaşık 1 saate indirecek

Amudi, Mekke-Medine arasındaki hattın uzunluğunun 450 kilometre olduğunu ve yılda 60 milyon yolcuya hizmet vereceğini ifade etti.

Sanayi bölgeleri, ekonomi şehri, havalimanı ve kent merkezlerini birbirine bağlayacak 450 kilometrelik hızlı tren hattı, kara yoluyla 4 saat süren mesafeyi saatte 300 kilometre hızla 1 saat 20 dakikaya düşürecek. İlk ve son duraklar Mekke ve Medine istasyonları olacak. Çadır mimarisi esas alınan istasyonlar; Mekke'de sarı, Medine yeşil, Cidde'de ise gri renkte tasarlandı.

Suudi Arabistan, geçen yıl 2 milyon 400 bine yakın hacı, 7 milyon civarında da umreciye ev sahipliği yaptı.