Mekke’de ‘İran’ zirvesi

Suudi Arabistan yönetimi İran’a yönelik gerilim stratejisinin bölgesel ayağını üstlendi. Riyad yönetimi medya üzerinden Tahran’a müdahale talebinde bulunurken, KİK ve Arap Birliği’ne üye ülkeleri 30 Mayıs’ta olağanüstü zirveye çağırdı. Riyad, Mekke’deki çifte zirveyi, İran karşıtı ortak cepheye dönüştürmeyi hedefliyor.

ABD’nin İran’ı hedef alan maksimum baskı politikasının bölgesel ayağını Suudi Arabistan üstlendi. Riyad yönetimi sahip olduğu medya üzerinden, İran’a yönelik “nokta operasyon” mesajı verirken öte yandan bölge ülkelerini İran’a karşı ortak cephede birleştirmeye çabalıyor.

Bu çerçevede Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini, Mekke şehrinde 30 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan iki olağanüstü zirveye davet ettiği bildirildi. Mekke’de çifte zirve davetinin Şark’ül Avsat gazetesinin Körfez ülkelerinin “ABD askeri güçlerinin kendi topraklarına konuşlanma talebine” onay verdiğine ilişkin haberinden hemen sonra gelmesi dikkat çekti.

SALDIRILAR SONRASI KARAR ALINDI

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’ya konuşan bir yetkili, Kral Selman’ın KİK ve Arap Birliği ülkeleriyle bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine ilişkin istişare ve koordinasyon kurmak istediğine işaret etti. Suudi Arabistan’da geçen salı iki petrol pompa istasyonuna “drone” saldırısı düzenlenmesi ve geçen pazar 2’si Suudi Arabistan’a ait 4 ticari geminin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında sabotaja uğramasının ardından söz konusu zirvelerin düzenlenmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi. Kralı Selman’ın oğlu Savunma Bakan Vekili Prens Halid bin Selman saldırılardan İran’ı sorumlu tutmuştu.

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“İRAN’I ENGELLEYİN” ÇAĞRISI

Suudi Arabistan’ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr de dün yaptığı bir açıklamayla İran’ı hedef aldı. Cubeyr, İran’ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçladı ve uluslararası topluma İran’ın bölgede bu yönde sürdürdüğü faaliyetlerini engelleme çağrısında bulundu. Cubeyr, Suudi petrol tankerlerine “sabotaj” düzenlenmesi sonrası bölgede savaş istemediklerini ancak taraflar savaşı seçerse de “tüm güçleriyle” yanıt vermeye hazır olduklarını açıkladı.

MESAJ KAYGISI MI?

30 Mayıs’taki çifte zirvenin, Mekke’de 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yapılacak 14. Dönem İslam Zirvesi’nden hemen önce düzenlenmesi Suudi Arabistan’ın mesaj verme kaygısı olarak değerlendirildi. Suud yönetiminin 3 zirveyi ard arda düzenleyerek, Washington’a “İslam dünyası emrimde” algısını vermek ve İran’a karşı ortak cephenin liderliğine soyunmayı hedeflediği belirtiliyor.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami

Savaştan korkmuyoruz

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, bölgede ABD’ye büyük bir yenilgi tattıracaklarını ifade ederek, “Savaş peşinde değiliz ama savaştan da korkmuyoruz” dedi.

Bölgenin ABD için büyük bir ateş meydanına dönüştüğünü belirten Selami, ABD’nin güçlü görünmeye çalıştığını ancak yok olmakta olduğunu savundu. ABD ve “İran devrimi düşmanları cephesi” ile tam bir istihbarat savaşı atmosferinde olduklarını belirten İranlı komutan, “ABD efsanesi bir darbe ile yıkılan Dünya Ticaret Merkezi kuleleri gibidir” ifadelerini kullandı.

İsim vermeden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine de yüklenen İranlı general “Diğer düşmanlarımız da ABD gibi düzenli hareket ediyor ve tehlike hissettikleri zaman bizden uzaklaşıyorlar. Onlar baskıyı ne kadar artırırsak İranlılar o kadar tepki gösterir şeklinde düşünüyordu ancak İran’ın attığı son adımlar onların bu varsayımlarını boşa çıkarttı” dedi. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de “İran mantıklıdır ve müzakere ehlidir. Bu konuda gücü ve kabiliyeti vardır. İran dünyanın 6 büyük gücüyle (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) başarılı şekilde müzakere etme güce sahiptir” açıklamasını yaptı.

RAMAZAN Acının ve enkazın gölgesinde bir arada

HAYAT İşgale sessiz kalmadılar