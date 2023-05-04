Meksika casus balon aramak isteyen ABD'ye hava sahasını kullanma izni vermedi

Obrador, düzenlediği basın toplantısında, "Pentagon, Hawaii'den ülke hava sahasına girmek üzere olan casus balonu takip etmek için insansız hava araçlarıyla sahamıza girmek istediklerini belirtmek amacıyla Savunma Bakanımız ile iletişime geçti. Balonun Asya tarafından geldiğine emin olduklarını söylediler." dedi.