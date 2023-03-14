|
Reklam
Reklam
Dünya

Meksika Devlet Başkanı ülkesinin ABD'den daha güvenli olduğunu iddia etti

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, kendisine yöneltilen ABD'nin Meksika'ya seyahat uyarısı ile ilgili sorusunu, ülkesinin ABD'den daha güvenli olduğunu dile getirerek yanıtladı. Meksika içinde güvenli bir seyahatin mümkün olduğunu dile getiren Obrador, Meksika'ya karşı oluşan bu paranoyanın sebebini merak ettiğini belirtti.

09:31 . 14/03/2023 Salı
AFP
Meksika Devlet Başkanı: Meksika ABD'den güvenli

Meksika Devlet Başkanı: Meksika ABD'den güvenli

Obrador, ABD'nin Meksika'ya yönelik seyahat uyarısının sorulması üzerine, "Bu paranoya neden?" ifadesini kullandı.


Meksika Devlet Başkanı, "Meksika ABD'den daha güvenli ve Meksika'da güvenli bir şekilde seyahat etmek sorun değil." dedi.


Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador

Geçen hafta 4 ABD'li, Meksika sınırını geçtikten kısa bir süre sonra kaçırılmış; bu kişilerden 2'si öldürülmüş, 2'si ise yara almadan serbest kalmıştı.


ABD'li yetkililer, gelişmelerin ardından bu ülkeye yönelik seyahat uyarısı yapmıştı.


Meksika

#Meksika
#devlet başkanı
#Obrador
#ABD
#güvenlik
#seyahat uyarısı
2 saat önce
default-profile-img
Meksika Devlet Başkanı ülkesinin ABD'den daha güvenli olduğunu iddia etti
Brezilya'daki aşırı yağış toprak kaymasına sebep oldu: 8 ölü
Rusya: Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı
ABD'de bankalar peş peşe battı
Gradel tarihe geçti: 4 günde 2 kırmızı gördü
Moody's iflaslar sonrası altı bankayı takibe aldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.