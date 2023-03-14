Meksika Devlet Başkanı ülkesinin ABD'den daha güvenli olduğunu iddia etti

Obrador, ABD'nin Meksika'ya yönelik seyahat uyarısının sorulması üzerine, "Bu paranoya neden?" ifadesini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı, "Meksika ABD'den daha güvenli ve Meksika'da güvenli bir şekilde seyahat etmek sorun değil." dedi.