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Dünya

Meksika'da ABD vatandaşları kaçırıldı

Meksika'nın Matamoros şehrinde silahlı kişilerin dört ABD vatandaşını araca bindirerek kaçırdığı bildirildi.

10:04 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

ABD
Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, ABD’nin Texas eyaleti sınırındaki Matamoros'a araçla seyahat eden 4 kişinin Meksika'ya girdikten kısa süre sonra ateş altında kaldıkları belirtildi.

Araca bindirildi

Açıklamada,
"4 Amerikalı, olay yerinden silahlı adamlar tarafından alınarak araca bindirildi."
ifadesine yer verildi.

FBI'ın kaçırılan 4 ABD vatandaşının iadesi ve suçluların tutuklanması için 50 bin dolar ödül koyduğu kaydedildi.


#ABD
#FBI
#Meksika
14 minutes ago
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