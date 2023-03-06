Meksika'da ABD vatandaşları kaçırıldı

Cumhuriyet Gazetesi'nin Meksikalı arama kurtarma gönüllülerinin Türkiye'de güvenlik sorunu yaşadığı ve ekipmanlarının çalındığı yönünde servis ettiği haberine ekibin tercümanından cevap geldi. Cumhuriyet'in görüşlerine yer verdiği sözde ekip lideri Aydemir Taşova'nın gerçek dışı açıklamalarda bulunduğunu söyleyen tercüman, "Röportajında söz ettiği ekipten bir kişi bile bu şahsın kim olduğunu bilmiyordu. Kendisi gittiği her yerde 'ben bu ekibin lideriyim' diye gezmekte ve iyi niyetli genç gönüllüleri etrafına toplayıp enkazlara gitmektedir." dedi.