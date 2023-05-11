Meksika sınırında 10 binden fazla düzensiz göçmen ABD'ye girmek için 42. madde'nin kalkmasını bekliyor

Meksika
Leeser, son 24 saatte sınıra 10 binden fazla düzensiz göçmenin geldiğini ve bu kişilerin sınırda sıraya geçerek ülkeye girmek için 42. maddenin kalkmasını beklediklerini ifade etti.
42. madde sona ererken sınırdaki güvenlik önlemleri artırılıyor
ABD medyasında Meksika sınırına yakın bölgelerde yaklaşık 150 bin düzensiz göçmenin ülkeye girmek için sınır dışı edilmeyi kolaylaştıran 42. madde uygulamasının kaldırılmasını beklediği iddiaları yer almıştı.
Sınır devriyesine yakalanan göçmenlerin kağıt ve mülakat işlemlerini hızlandırmak için 1100 yeni personel alınmıştı.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı da ayrıca 42. maddenin sona erecek olması nedeniyle iç göç makamlarını desteklemek için 2 Mayıs'ta ülkenin güney sınırına 1500 asker konuşlandıracağını duyurmuştu.