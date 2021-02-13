Dünya Meksikada bir toplu katliam daha 18 çanta içerisinde bulundu
AMERİKA

Meksika'da bir toplu katliam daha: İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu

Meksika'da bir toplu katliam daha: 18 çanta içerisinde bulundu

Uyuşturucu çetelerinin kendi aralarındaki çatışmalarından kaynaklı sürekli toplu katliamlarla gündeme gelen Meksika'da bu sefer de içinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu. Çantalardaki kemiklerin kaç kişiye ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp morguna gönderildiği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde içinde insan kalıntılarının olduğu çantalara rastlandı.

Ulusal basında çıkan habere göre, ülkede şiddet oranının en yüksek olduğu eyaletlerden Jalisco'ya bağlı Zapopan kentinde, vücut parçalarının olduğu 18 çanta bulundu.

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, araştırmalar sonucunda çantalarda ele geçirilen kemiklerin kaç kişiye ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp morguna gönderildiği kaydedildi.

  • İnsan Hakları Nüfus ve Göç Müsteşarı Alejandro Encinas, 2006 ila 2021 yılları arasında Meksika'da 82 binden fazla insanının kaybolduğunu açıkladı.
Ülkenin Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli bölgede en güçlü grup olarak biliniyor.

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

Meksika'da büyük keşif: En büyük ve en eski Maya tapınağı bulundu
FOTOĞRAF 6
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Meksika'nı Tobasco bölgesinde yer alan tapınak alanı, 2017 yılındaki bir keşif esnasında Arizona Üniversitesi tarafından yönetilen uluslararası bir arkeolog ekibiı tarafından bulunmuştu. Ancak, günümüzde düz yeşil bir alan olarak varlığını sürdüren alanda geleneksel arkeoloji yöntemleri alanın gerçek boyutu ve derinliği anlama husunda yetersiz kaldı ve teknolojinin yardımına başvuruldu.
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NTV'nin haberine göre yapılan yeni çalışmada, lidar adı verilen gökyüzünden yapılan üç boyutlu tarama yöntemi kullanıldı. Aquada Fénix olarak adlandırılan arkeolojik sit alanın bir buçuk kilometre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğe sahip olduğu görüldü. Bu da onu daha sonraki dönemlerde inşa edilen Maya piramitlerinden ve saraylarından daha büyük olduğunu ortaya çıkarttı.
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Araştırmacılar tapınağın milattan öne 800 ile 1000 yılları arasında inşa edildiğini ifade etti.
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Keşifte ortaya çıkan en çarpıcı detaylardan biri, Maya tapınaklarında yaygın olarak görülen devasa kafa heykelleri, taht ve seçkinleri tasvir eden taş heykellerin bulunmaması. Arkeologlara göre bu durum onu inşa eden insanların sonraki nesil Mayalardan daha eşitlikçi olduğunu ortaya koyuyor.
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Araştırma ekibi, arkeolojik sit alanın keşfedildiği platonun sahip olduğu farklı zenginlikleri ortaya çıkarmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını ancak gökyüzünden gerçekleştirdikleri lazer taraması ve radyokarbon tarihleme yöntemi ile tapınağın tarihsel öneminin netleştiğini dile getirdi.
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Şimdiye kadar, MÖ 950'de inşa edilen Ceibal'deki Maya bölgesi, Mayalara ait en eski tapınak olarak biliniyordu.
Meksika'da büyük keşif: En büyük ve en eski Maya tapınağı bulundu
Meksika'da 3 bin yıllık bir Maya tapınağı keşfedildi. Lazer tarama yöntemiyle tekrar incelenen tapınağın antik sivilleştirmenin en eski ve en büyük anıtı olduğu belirlendi.


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