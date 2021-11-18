Dünya Meksikada bir toplu mezardan 65 ceset çıktı
AMERİKA

Meksika'da bir toplu mezardan 65 ceset çıktı

Meksika'da gizli bir mezarda yapılan aramalar sonucunda 65 cesedin bulunduğu açıklandı. Cesetlerin üzerinden kişisel eşyalar, banka kartları, kimlik bilgileri çıkarken kurbanların 2011-2012 yılları arasında çeteler arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürüldüğü tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi AA
Meksikada bir toplu mezardan 65 ceset çıktı
Foto/arşiv

Meksika basınında çıkan habere göre, Veracruz eyaletine bağlı Alvarado kentindeki gizli bir mezarda çok sayıda ceset tespit edildi.

Yetkililer, savcılık ve polis eşliğinde mezardan çıkarılan cesetlerin toplamda 65 kişiye ait olduğu bilgisini paylaştı.

Bölgede aramalara devam edileceği ve cesetlerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatılacağı kaydedildi.

Cesetlerin üzerinden kişisel eşyalar, banka kartları, kimlik bilgileri çıkarken kurbanların 2011-2012 yılları arasında çeteler arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürüldüğü tahmin ediliyor.

İçişleri Bakanlığı Ulusal Arama Komisyonu verilerine göre, Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero ve Sonora eyaletleri ülkede en çok gizli mezarın ortaya çıkarıldığı yerler olarak geçiyor.

Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.

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