Meksika'da heyecanlandıran keşif: 11 gizli mezar ile 1000'den fazla tarihi eser bulundu

INAH, yapılan analizlerde bulunan insan kalıntılarının ve seramik parçaların gömüldükleri günden bu yana hiç dokunulmamış olduklarını belirtti.

Arkeolog ve Proje Sorumlusu Erick Alarcon Carmona da sokaklarda herhangi bir yapı ya da piramit izine rastlamadıklarını belirterek, "Yaptığımız temizlik ve yıkama işleminde birçoğu seramik olmak üzere 1000'den fazla parça tespit ettik, bunların bir araya gelebileceğini de ortaya çıkardık. Bir yandan kazı işlemi diğer yandan da laboratuvar süreci devam ediyor." dedi.