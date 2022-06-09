Dünya Meksikada ilk maymun çiçeği vakası Virüsü taşıyan kişi hastaneden kaçarak ABDye gitti
AMERİKA

Meksika'da ilk maymun çiçeği vakası: Virüsü taşıyan kişi hastaneden kaçarak ABD'ye gitti

Meksika'da 29 Mayıs'ta maymun çiçeği (monkeypox) virüsünün ilk tespit edildiği kişinin hastaneden kaçarak ABD'ye gittiği bildirildi. Sağlık yetkilileri, durumu Birleşik Devletler Hastalık Kontrol Merkezine (CDC) aktardığı ve ABD'deki doktoruyla temasa geçtiği kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Meksikada ilk maymun çiçeği vakası: Virüsü taşıyan kişi hastaneden kaçarak ABDye gitti
Foto/arşiv

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Jalisco eyaletine bağlı Puerto Vallarta kentindeki tıp merkezinde tedavi gören 48 yaşındaki ABD uyruklu kişi gizlice merkezden ayrıldı.

Jalisco Sağlık Bakanlığı, hastanın maymun çiçeği belirtileri göstermesinin ardından başlangıçta; öksürük, titrem ve yüzünde, boynunda, gövdesinde yaralar olduğunu belirtti.

Sekreterlikten yapılan açıklamada, "Bu hastalık şüphesi göz önüne alındığında, numuneleri alması ve kendisini izole etmesi talimatı verildi, ancak reddetti ve üniteden kaçtı." ifadesine yer verildi.

Sağlık yetkilileri, durumu Birleşik Devletler Hastalık Kontrol Merkezine (CDC) aktardığı ve ABD'deki doktoruyla temasa geçtiği kaydedildi.

ABD'nin Dallas şehrine gittiği anlaşılan hasta, tatilini geçirmek için eşiyle beraber 27 Mayıs'ta Puerto Vallarta'ya gelmişti.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Kenya'da 'ölü seçmen' skandalı: 250 bin kişi tespit edildi
DÜNYA
Kenya'da 'ölü seçmen' skandalı: 250 bin kişi tespit edildi

Dünyanın yeni korkusu: Maymun çiçeği virüsü komşu ülkeye sıçradı
DÜNYA
Dünyanın yeni korkusu: Maymun çiçeği virüsü komşu ülkeye sıçradı
Çok sayıda ilesağanak uyarısı

Çok sayıda ile
sağanak uyarısı
Maaşlara 2 bin 684 lira fark ödemesi

Maaşlara 2 bin 684 lira fark ödemesi

​MEB'den yeni program: Başvuru için son gün yarın.
Terörün kökü kuruyacak

'Terörün kökü kuruyacak'

Lice'de bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi.

​Şimdi Filistinlilerin hatıralarında yaşıyor.

​Türkiye'nin girişimleriyle Ukrayna tahılı uluslararası piyasaya kazandırılacak.

​Bartın'da ele geçirildi: Market gibi dizayn etmişler.

​Türk edebiyatının önemli ismi son yolculuğuna uğurlandı.

​Yağmur duası karşılığını çabuk buldu.

​Dört apartman ve bir gecekondu boşaltıldı.

Kötü kokular üzerine polis kapıyı kırarak içeri girdi.
Yedi kişiyi<br>yaralayıp kaçtı

Yedi kişiyi
yaralayıp kaçtı

​Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda feci kaza.
Silah reformunda <br>ilk adım

Silah reformunda
ilk adım

ABD ​Temsilciler Meclisi yarı otomatik silah satın alma yaşını 21'e çıkaran tasarıyı onayladı.

​Maymun çiçeği virüsü komşu ülkeye sıçradı.

​Terör destekçisi vekil, Başbakan'ı parmağında oynatıyor.

​540 milyar metreküplük gaz karaya ulaşacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.