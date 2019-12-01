Dünya Meksikada kartel terörü 14 kişi hayatını kaybetti
AMERİKA

Meksika’da kartel terörü: 14 kişi hayatını kaybetti

Meksika’da kartel terörü: 14 kişi hayatını kaybetti

Meksika’nın ABD sınırındaki Coahuila eyaleti yönetimi tarafından yapılan açıklamada, sınırın 65 kilometre güneybatısındaki Villa Union kasabasında, eyalet polisi ve kamyonetlerle kasabayı basan ağır silahlı kişiler arasında çatışma yaşandığı kaydedildi.

Haber Merkezi İHA
Kartel üyeleri, eyalet polisine ait binaya baskın düzenledi.
Kartel üyeleri, eyalet polisine ait binaya baskın düzenledi.

Meksika’da uyuşturucu karteli üyesi olduğu düşünülen silahlı kişiler ve polis arasında çıkan çatışmada, 4’ü polis 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Coahuila Valisi Miguel Angel Riquelme olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin kartel yandaşlarıyla “kararlı” mücadelesinde 4 polisin öldüğünü, 6 polisin de yaralandığını söyledi.

Çatışma bir saatten fazla sürdü.

Çatışmanın bir saatten fazla sürdüğünü ifade eden Riquelme, çatışmada 10 kartel yandaşının öldüğünü belirtti. Belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu birkaç kişinin kayıp olduğunu ifade eden Riquelme, çatışmaya 14 kartel aracının katıldığını ve onlarca silah ele geçirildiğini söyledi. Riquelme, silahlı kişilerin Kuzeydoğu Karteli’nin üyesi olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Çatışmada çevrede bulunan araçlar patladı.

Ülkenin en büyük sorunu kartel dünyası

Öte yandan, çatışma sırasında silah seslerinin kasaba sakinleri tarafından duyulduğu ve bölgede dumanlar yükseldiği kaydedildi.

  • Meksika’da, 2006 yılında ülkenin güçlü kartellerine karşı başlatılan uyuşturucu savaşında bugüne kadar en az 300 bin kişi hayatını kaybetti.

Yine 2016’dan bu yana tespit edilen en az 3 bin gizli mezarda gömülü 4 bin 784 ceset tespit edildi.

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