Meksika’da kartel terörü: 14 kişi hayatını kaybetti

Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu Meksikalı bir çiftin İslam ile şereflenmesine vesile oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinde Abdurrahman Alp karakterini canlandıran Celal Al, Meksikalı bir çiftin İslam ile şereflenmesine vesile oldu. ABD'de katıldığı bir program sonrası sanatçı Celal Al ile sohbet eden Meksikalı çift, Diriliş Ertuğrul dizisini izlediklerini belirterek İslamiyeti uzun süredir araştırdıklarını ve Müslüman olmaya karar verdiklerini söyledi. Daha sonra Celal Al ile beraber kelime-i şehadet getiren çift İslam ile şereflenerek Müslüman oldu.