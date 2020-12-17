Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Merkel koronavirüs aşısını bulan Şahin ve Türeci ile görüştü Sizinle gurur duyuyoruz
AVRUPA

Merkel koronavirüs aşısını bulan Şahin ve Türeci ile görüştü: Sizinle gurur duyuyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs aşısını bulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile bir vdieo görüşmesi gerçekleştirdi. Merkel, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulduğu aşının insan hayatı için önemine işaret ederek, koronavirüs nedeniyle gerçekleşen yüksek ölüm vakalarının bu aşı sayesinde düşmesini umduğunu dile getirirken, iki isme başarılarından dolayı çok büyük gurur duyduklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Angela Merkel, Kovid-19 aşısını bulan Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştü.
Angela Merkel, Kovid-19 aşısını bulan Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını bulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile başarılarından dolayı çok büyük gurur duyduklarını belirtti.

Başbakan Merkel, BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yle gerçekleştirdiği video görüşmesinde, "Sizinle çok büyük gurur duyuyoruz. Bunu hükümetimiz adına söyleyebilirim." dedi.

Merkel, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulduğu aşının insan hayatı için önemine işaret ederek, Kovid-19 nedeniyle gerçekleşen yüksek ölüm vakalarının bu aşı sayesinde düşmesini umduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 toplantısında Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Türk kökenlerinden bahsettiğini vurgulayan Merkel, bundan dolayı da mutlu olduklarını söyledi.

Dünyaya umut olan aşıda Türk imzası
OYNAT 04:06
Dünyaya umut olan aşıda Türk imzası
Tüm dünyanın gözü kulağı koronavirüs aşı çalışmalarındayken dün Alman BioNTech ve ABD merkezli Pfizer, yüzde 90 başarı sağlayan aşı adaylarını tüm dünyaya duyurdular. Gerçekten de ışık hızıyla ilerleyen süreç sonunda ilk meyvelerini vermeye başladı. Aşının üçüncü faz klinik deneylerinde hastalığın bulaşması büyük oranda engellendi. Tüm dünyaya umut olan aşı çalışmasının arkasında ise Türkiye kökenli iki bilim insanı var: Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Gelin bilime yön veren bu başarılı çifti birlikte tanıyalım.

"Spot ışığı gibi parladı"

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin firmalarının dünya çapında "spot ışığı gibi" parladığını ifade eden Merkel, dünyada hiç kimsenin Şahin ve Türeci'nin çalışmalarına inanmadığı günler ve ayların geçtiğine dikkati çekti.

Merkel, "Teknolojinize inandınız. Şu anda dünya olağanüstü bir durumda olmasına rağmen böyle bir mRNA teknolojisi hızla piyasaya çıktı. Bu harika bir araştırma başarısının bir ifadesidir. Bilime inanmalı ve desteklemeliyiz. mRNA teknolojinizin potansiyeli tükenmedi. Büyük bir sorumluluk üstlenmek etkileyici. Başardığınız için tebrikler." ifadelerini kullandı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da "Mainz'de yapılan, Alman malı bir aşının" artık güven sebebi olduğunu belirterek, "Gurur duymak için nedenimiz var." dedi.

Uğur Şahin aşıyı 11 ayda bulmalarının sebebi olarak 30 yıldır bağışıklık sistemi güçlendirme ve kanser çalışmalarını gösterdi.

Şahin, ilk günden bu yana kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Şahin, 60 ülkeden araştırmacılara sahip olduklarını belirterek, aşı konusunda gece gündüz demeden hep beraber çalıştıklarını anlattı.

"Gelecek kış normale döneceğiz"

Gelecek kış "normal bir yaşamın" yeniden mümkün olacağını ve artık kapatmaya gerek kalmayacağından emin olduğunu vurgulayan Şahin, Noel boyunca çalışarak aşının her ülkeye ulaştırılacağını aktardı.

Özlem Türeci de ilk olarak 24 Ocak günü Kovid-19'la ilgili aşı araştırmalarına başlama kararı aldıklarını söyledi.

Türeci İngiltere'de an fazla 140 bin kişinin aşı olduğunu ifade ederek, "Tolere edilebilirlik hakkındaki veriler, klinik çalışmadan elde edilen bulgularla eşleşti ancak maraton henüz bitmedi." diye konuştu.

Almanya 27 Aralık'ta BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer'ın aşılarını kullanmaya hazırlanıyor.

Çin aşısı yaptıran doktordan önemli açıklama: Antikor sonucu ortaya çıktı
KORONAVİRÜS
Çin aşısı yaptıran doktordan önemli açıklama: Antikor sonucu ortaya çıktı
Abone Ol Google News
Gurur duyuyoruz

Gurur duyuyoruz

​Merkel koronavirüs aşısını bulan Şahin ve Türeci ile görüştü.
Aramızda anlaşmazlık vardı

'Aramızda anlaşmazlık vardı'

Hamile eşini, üç çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle öldürdü.
En zengini değiliz ama en cömertiz

'En zengini değiliz
ama en cömertiz'

​TBMM Başkanı Şentop parlamento başkanlarına konuştu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı el-Kazımi'yi resmi törenle karşıladı.

Oruç Reis'e <br>hava kalkanı

Oruç Reis'e
hava kalkanı

​Türk Hava Kuvvetleri, 737 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

Macron koronavirüse yakalandı

Macron koronavirüse yakalandı

​Testi pozitif çıktı, kendisini 7 gün izole edecek.

Dışa bağımlılık bitti

Dışa bağımlılık bitti

Askeri haberleşme sisteminde bor ile yüzde 100 yerliliğe ulaşıldı.
İnsanlar ellemeye korkuyor

İnsanlar ellemeye korkuyor

Sırtında uyuşturucu zehir var ama çoğu balıktan daha lezzetli...

Savunması<br>ortaya çıktı

Savunması
ortaya çıktı

Kayınvalidesini boğmaya kalkıştı "Virüs bulaşmasın diye" dedi.
Muhteşem ikili

Muhteşem ikili

Performanslarıyla sezona damga vurdular.

​Savunma Sanayi Başkanı Demir'den ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama.
Arkadaşının boğazını kesti

Arkadaşının boğazını kesti

​Aldığı cep telefonunun parasını ödemediği için yapmış.
Acil serviste dehşet

Acil serviste dehşet

​Olayın ardından hastanede 'beyaz kod' verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.