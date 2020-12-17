Çin aşısı yaptıran doktordan önemli açıklama: Antikor sonucu ortaya çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında 50 milyon doz alım için sözleşme imzalanan aşının kısa süre içerisinde gelmesinin planlandığını açıkladı. Bakan Koca, ayrıca aşı geldiği zaman 2 haftalık bir test sürecinden geçeceğini ve onay alması halinde aşılamanın başlayacağını ifade etti. Bakan Koca’nın Çin’den sipariş edildiğini söylediği Sinovac firması tarafından geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Türkiye’deki Faz-3 çalışmalarına gönüllü olarak katılan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer süreci anlattı.

Prof. Dr. Demirer

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Prof. Dr. Demirer, gönüllü olduğu çalışma kapsamında vurulduğu Covid-19 aşısının kendisinde antikor oluşturduğunu ancak yine de tedbiri hiçbir şekilde elden bırakmadığını söyledi. Prof. Dr. Demirer, ayrıca aşı konusunda spekülasyon yapanlara kulak asılmaması gerektiğini ve pandemi zincirinin kırılması için aşının mutlak bir umut olduğunu kaydetti.

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“Kendi antikoruma baktırdım, oldukça yüksek çıktı”

17 Kasım’da yapılan PCR ve antikor testlerinin negatif çıkmasının ardından 18 Kasım günü ilk doz aşının uygulandığını belirten Prof. Dr. Taner Demirer, “Ben gönüllü olarak katıldım. İki aşı aldım. Tabii plasebo mu alıyorsunuz yoksa gerçek aşı mı alıyorsunuz bunu bilmek mümkün değil. Ancak ben bir hekim olarak yan etkileri gördüğüm için 2 gün halsizlik, aşı yerinde ağrı, sonra üşüme 3-4 gün devam etti düşük dereceli ateş ile beraber. Düşündüm ki ben aşı koluna düşmüş olabilirim. Sonra da ben antikor testimi yaptırdım. Çünkü Sinovac çalışmasında antikor bakılmıyor. Bakılmadığı için de bir bilim insanı olarak 21’inci günde gittim kendi antikoruma baktırdım, oldukça yüksek çıktı” diye konuştu.

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“Yavaş yavaş, böyle fokur fokur kaynayan bir aşı karşıtlığı başladı”

Covid-19 pandemisi gibi bulaş oranı yüksek ve dünya genelinde yaygın olan bir salgın durumunda aşının çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Demirer, “Özellikle son 2 haftadır ben bir şey gözlemliyorum Türkiye’de. Yavaş yavaş, böyle fokur fokur kaynayan bir aşı karşıtlığı başladı. İşte bu aşılar kısırlık yapar, beyinde alüminyum birikecek, otizm yapacak, Parkinson olacaksınız, yok efendim mRNA odlarınız işaretlenecek, Bill Gates size çip takacak, havaalanında radyolojik aletten geçerken bilineceksiniz gibi asılsız, safsata olan iddialar yine hortlamaya başladı” ifadelerini kullandı.

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“Aşılama oldukça oranlar ve bildirilen vakaların azaldığını göreceğiz biz de”

Grip aşısında olduğu gibi Covid-19 aşılarında da tekrar bu enfeksiyon ve virüsün alınabileceğini ancak vücudun virüsü tanıdığı için daha güçlü yanıt verebileceğini belirten Demirer, “Ne olacak? Belki hafif geçireceksiniz, belki bulaş oranınız, bulaştırıcılığınız düşecek. Ama hani ölümler olmayacak, hafif geçirilecek. O nedenle yine de 2021 döneminde bence bütün insanlığın yine maske, mesafe ve hijyen kurallarına yine dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. 2021’in sonuna kadar dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Zaten kendiliğinden görülecek. Aşılama oldukça oranlar ve bildirilen vakaların azaldığını göreceğiz biz de” dedi.