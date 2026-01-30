Mesafir Yatta’da Yahudi terörü

İsrail ordusunun koruması altında hareket eden yasa dışı yerleşimci Yahudi çeteleri, El Halil kentinin güneyinde yer alan Mesafir Yatta bölgesinde 27 Ocak'ta akşam saatlerinden itibaren baskınlar düzenleyerek bedevi ailelerin evlerine saldırdı. Filistin Kızılayı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Mesafir Yatta'daki El-Fehit bölgesinde, saldırılar sonucu yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yaralılardan birinin başından aldığı darbe sonucu bilincini kaybettiği ve kanama geçirdiği, bir kadının ise kolunun kırıldığı ifade edildi. Filistin Kızılayı, El-Fehit bölgesine ulaşmaya çalışan ekiplerinin de Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından taşlı saldırıya uğradığını duyurdu. Mesafir Yatta'nın El-Fehit, El-Halave ve El-Merkez bölgelerinde yaşayan yerel halktan Samir Hamamde, güneşin batışıyla birlikte yerleşimci çetelerin 3 bölgeyi farklı yönlerden hedef aldığını belirtti. Hamamde, "Kısa süre içinde çığlıklar duyduk. Yerleşimciler, Muhammed Eyyub Ebu Sıbh ve ailesine evlerinin içinde saldırdı. Muhammed'i başından ve ayaklarından darbederek ağır yaraladılar, halen hastanede tedavi görüyor” dedi. Aynı grubun daha sonra kendi evine yöneldiğini ifade eden Hamamde, "Çocuklarımı eve sokmaya çalışırken kapıyı kırmaya çalıştılar, camları parçaladılar, bize gaz sıktılar ve ardından odun yığınıyla bazı eşyaları ateşe verdiler" diye konuştu.

Yaşananların tesadüf olmadığını vurgulayan Hamamde, saldırıların "bölge halkını göçe zorlamayı hedefleyen sistematik bir planın parçası" olduğunu söyledi. Hamamde, bir süre önce önce evinin yıkıldığını ve daha önce hayvanlarının çalınmaya çalışıldığını kaydetti. İsrail ihlallerini takip eden aktivist Usame Mahamra ise Yahudi yerleşimci çetelerin El-Halave yerleşkesinde de birçok kişiyi darbettiğini ifade etti. Mahamra, saldırıların ardından İsrail ordusunun bölgeye baskın düzenlediğini ve bir süre bölge sakinleriyle iletişimin kesildiğini belirtti. İsrail askerlerinin 2 Filistinli kadını bir süre gözaltında tuttuktan sonra serbest bıraktığını aktaran Mahamra, "Yahudi yerleşimcilerin saldırıları her gün tekrarlanıyor. Amaç, yaşanılamaz bir ortam oluşturarak halkı göçe zorlamak" değerlendirmesinde bulundu. İsrail makamları, 1980'li yıllarda Mesafir Yatta'nın bir kısmını "askeri bölge" ilan etmişti. Birleşmiş Milletler verilerine göre bölge sakinleri o tarihten bu yana yıkım ve zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.