Mescid-Aksa'da İsrail zulmü sürüyor: Nöbet tutan Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdılar İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Haber Merkezi 10 Mayıs 2021, 09:11 Son Güncelleme: 10 Mayıs 2021, 10:46 AA DHA