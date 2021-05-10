Mescid-Aksa'da İsrail zulmü sürüyor: Nöbet tutan Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdılar

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.
Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı.
Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif’ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.
Daha sonra Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.
Yaralılara müdahaleye izin vermediler
Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken, İsrail polisinin Harem-i Şerif’teki saldırısı devam ediyor.
Filistin Kızılay Cemiyeti, yaralı üç kişinin hastaneye sevk edildiği ve bazı çalışanlarının Mescid-i Aksa’ya girişinin engellendiğini aktardı.
İşgal güçleriyle çıkan arbede sırasında 10 Filistin vatandaşı yaralandı, bunlardan 3'ü hastaneye kaldırıldı.
- Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği 1967’deki Altı Gün Savaşının yıl dönümünü İbrani takvimine göre “Kudüs günü” olarak kutluyor. Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.