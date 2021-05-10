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Dünya Mescid-Aksada İsrail zulmü sürüyor Nöbet tutan Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdılar
ORTADOĞU

Mescid-Aksa'da İsrail zulmü sürüyor: Nöbet tutan Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdılar

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Haber Merkezi AA DHA
Mescid-Aksada İsrail zulmü sürüyor: Nöbet tutan Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdılar
Filistin Kızılay Cemiyeti, yaralı üç kişinin hastaneye sevk edildiği ve bazı çalışanlarının Mescid-i Aksa’ya girişinin engellendiğini aktardı. İşgal güçlerinin müdahalesi sonrası 10 Filistin vatandaşı yaralandı.

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı.

DHA

Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif’ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Daha sonra Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

DHA

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Yaralılara müdahaleye izin vermediler

Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken, İsrail polisinin Harem-i Şerif’teki saldırısı devam ediyor.

DHA

Filistin Kızılay Cemiyeti, yaralı üç kişinin hastaneye sevk edildiği ve bazı çalışanlarının Mescid-i Aksa’ya girişinin engellendiğini aktardı.

İşgal güçleriyle çıkan arbede sırasında 10 Filistin vatandaşı yaralandı, bunlardan 3'ü hastaneye kaldırıldı.

İşgalci İsrail güçleri Kıble Mescidi’ndeki Müslümanlara plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı
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İşgalci İsrail güçleri Kıble Mescidi’ndeki Müslümanlara plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi içinde fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere, göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verdi.


  • Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği 1967’deki Altı Gün Savaşının yıl dönümünü İbrani takvimine göre “Kudüs günü” olarak kutluyor. Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.

İsrailli işgalci Kudüs'te Filistinlileri arabayla ezip ateş açtı
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İsrailli işgalci Kudüs'te Filistinlileri arabayla ezip ateş açtı
Kudüs'te bir İsrailli işgalci dehşet saçtı. Saldırgan, Aslanlı Kapı'da aracıyla bir grup Filistinli vatandaşı ezdi. Ardından aracından inerek üzerlerine ateş açtı.


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Mescid-i Aksa’da İsrail’e direnen Filistinliler ‘Erdoğan’ sloganı atıyor
Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinliler, işgalci İsrail güçlerinin şiddetini protesto ettiler. Bir aktivist canlı yayında görüntü paylaşırken arkasındaki kalabalık Mescid-i Aksa önünde 'Erdoğan ve Türkiye' sloganları attı.


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