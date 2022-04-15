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Dünya Mescid-i Aksa çatışmalarının sebebi Yahudilerin Pesah Bayramı
ORTADOĞU

Mescid-i Aksa çatışmalarının sebebi: Yahudilerin Pesah Bayramı

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Düzenlenen baskının ve yaşanan çatışmaların Yahudilerin Pesah Bayramı için yaptığı hazırlıklarla başladı. Yahudilerin Pesah Bayramı için uygulayacakları kurban takdimi bu senenin en tehlikeli girişimi. Üst düzey hahamlar ve radikal kuruluşlar tarafından Mescid-i Aksa içerisinde kurban takdimi çağrıları yapıldı. İşgalciler, Aksa'da kurban kesenlere 10 bin dolar para ödülü vereceklerini söylüyor. Çatışmalar önümüzdeki günlerde artarak devam edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mescid-i Aksa çatışmalarının sebebi: Yahudilerin Pesah Bayramı
İşgalci aşırı fanatik Yahudiler Mescid-i Aksaya baskın düzenliyor.

Sabah namazından sonra işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusunda toplanan gençlerin taş atması üzerine çıkan olaylar devam ediyor.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif‘te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Cuma günü sabah namazı sonrası işgalci İsrail polisleri tarafından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi. Düzenelene baskında 100'den fazla Filistinli yaralanırken onlarca Filistinli gözaltına alındı.

Olayların sebebi ne?

Nisan ayının 15. günü başlayan ve 7 veya 8 gün kutlanan Pesah Bayramı çatışmaların fitilini ateşledi. Yahudilerce özgürlük bayramı olarak anılan Pesah, Yahudilerin, Mısır topraklarında 210 yıl süren esaretlerinden kurtulup özgürlüklerine kavuşmalarının kutlandığı bayramıdır.

Müslümanları tahrik edici şiddet olaylarının yaşandığı bu bayramın Ramazan ayına denk gelmesi Müslümanlarla işgalcileri karşı karşıya getirdi.

İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi
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İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi
İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail güçleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti. Filistinliler, İsrail güçlerinin müdahalesine taş atarak karşılık verdi.

Peki Radikal grupların Pesah Bayramı hedefleri neler?

Mescid-i Aksa'da aleni ve toplu ibadetler, Talmudik ayinleri, Mescid-i Aksa'da tam secde gerçekleştirme, Aksa'ya bayrama özel beyaz ibadet kıyafetleriyle girme ve Kurban takdimi gibi önemli hedefleri var.

Kurban takdimi bu senenin en tehlikeli girişimi. Üst düzey hahamlar ve radikal kuruluşlar tarafından Mescid-i Aksa içerisinde kurban takdimi çağrıları yapıldı. Amaç takdim ile Aksa’da tapınak inşasına başlatmak ve zihinlerde Aksa’yı tapınak olarak görmeyi sağlamak. İşgalciler, Aksa'da kurban kesenlere 10,000$' para ödülü vereceklerini söylüyor. Önümüzdeki kritik günlerde çatışmaların ve işgal girişimlerinin artması bekleniyor.

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi: Yüzlerce yaralı var
FOTOĞRAF 12
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İsrail polisinin sabah saatlerinde baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'nın kapıları, ramazan ayının ikinci cuma namazı için cemaate açıldı.
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Sabah namazından sonra, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da onlarca Filistinliyi gözaltına alma görüntüleri sosyal medyada yer aldı.
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İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi: Yüzlerce yaralı var
İsrail polisi, sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskında yüzlerce Filistinli yaralandı. Kıble Mescidi'ne giren İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullandı. Öte yandan Yahudilerin, Pesah (Hamursuz) adı verdikleri bayramı kutlamak üzere 8 gün boyunca Aksa'da kutlama yapacakları bildirildi. İsrail polisinin, Filistinlileri gözaltına alma görüntüleri sosyal medyada yer aldı.

Siyonist Yahudiler Mescid-i Aksa'yı kana bulayacak
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Siyonist Yahudiler Mescid-i Aksa'yı kana bulayacak

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