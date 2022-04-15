Mescid-i Aksa çatışmalarının sebebi: Yahudilerin Pesah Bayramı

Sabah namazından sonra işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusunda toplanan gençlerin taş atması üzerine çıkan olaylar devam ediyor.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif‘te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Cuma günü sabah namazı sonrası işgalci İsrail polisleri tarafından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi. Düzenelene baskında 100'den fazla Filistinli yaralanırken onlarca Filistinli gözaltına alındı.

Olayların sebebi ne?

Nisan ayının 15. günü başlayan ve 7 veya 8 gün kutlanan Pesah Bayramı çatışmaların fitilini ateşledi. Yahudilerce özgürlük bayramı olarak anılan Pesah, Yahudilerin, Mısır topraklarında 210 yıl süren esaretlerinden kurtulup özgürlüklerine kavuşmalarının kutlandığı bayramıdır.

REKLAM

Müslümanları tahrik edici şiddet olaylarının yaşandığı bu bayramın Ramazan ayına denk gelmesi Müslümanlarla işgalcileri karşı karşıya getirdi.

Peki Radikal grupların Pesah Bayramı hedefleri neler?

Mescid-i Aksa'da aleni ve toplu ibadetler, Talmudik ayinleri, Mescid-i Aksa'da tam secde gerçekleştirme, Aksa'ya bayrama özel beyaz ibadet kıyafetleriyle girme ve Kurban takdimi gibi önemli hedefleri var.

Kurban takdimi bu senenin en tehlikeli girişimi. Üst düzey hahamlar ve radikal kuruluşlar tarafından Mescid-i Aksa içerisinde kurban takdimi çağrıları yapıldı. Amaç takdim ile Aksa’da tapınak inşasına başlatmak ve zihinlerde Aksa’yı tapınak olarak görmeyi sağlamak. İşgalciler, Aksa'da kurban kesenlere 10,000$' para ödülü vereceklerini söylüyor. Önümüzdeki kritik günlerde çatışmaların ve işgal girişimlerinin artması bekleniyor.

REKLAM

FOTOĞRAF 12 İsrail polisinin sabah saatlerinde baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'nın kapıları, ramazan ayının ikinci cuma namazı için cemaate açıldı. Sabah namazından sonra, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da onlarca Filistinliyi gözaltına alma görüntüleri sosyal medyada yer aldı. İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi: Yüzlerce yaralı var İsrail polisi, sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskında yüzlerce Filistinli yaralandı. Kıble Mescidi'ne giren İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullandı. Öte yandan Yahudilerin, Pesah (Hamursuz) adı verdikleri bayramı kutlamak üzere 8 gün boyunca Aksa'da kutlama yapacakları bildirildi. İsrail polisinin, Filistinlileri gözaltına alma görüntüleri sosyal medyada yer aldı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder