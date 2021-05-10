Mescid-i Aksa İmamı: Netanyahu iktidarda kalma çabası için katliam yapmaya çalıştı

Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri yaptığı açıklamada İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden oruçlu Filistinlilerin baş ve gözlerini hedef aldığını belirtti.
Yahudi yerleşimcileri memnun etme çabası
Mescid-i Aksa İmamı,
"İsrail güçleri, bu sabah Mescid-i Aksa'da (Binyamin) Netanyahu'nun yerleşimcileri memnun ederek iktidarda kalma çabası için bir katliam yapmaya çalıştı" ifadelerini kullandı. Sessiz kalınamaz
Sabah saatlerinden itibaren Aksa'da yaşananlara İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967 yılından bugüne kadar şahit olunmadığını aktaran Sabri, söz konusu duruma sessiz kalınamayacağını vurguladı.
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İsrail askerlerini çıplak elleri ile püskürten Filistinlilerden Mescid-i Aksa'da şükür secdesi
Filistinli Müslümanlar işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği terör saldırısına karşı direnmeye devam ediyor. İşgalci güçleri çıplak ellerle püskürten Filistinliler Mescid-i Aksa'nın avlusunda şükür secdesi yaptı.