Mescid-i Aksa İmamı: Netanyahu iktidarda kalma çabası için katliam yapmaya çalıştı

Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri yaptığı açıklamada İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden oruçlu Filistinlilerin baş ve gözlerini hedef aldığını belirtti.

Yahudi yerleşimcileri memnun etme çabası

Mescid-i Aksa İmamı, "İsrail güçleri, bu sabah Mescid-i Aksa'da (Binyamin) Netanyahu'nun yerleşimcileri memnun ederek iktidarda kalma çabası için bir katliam yapmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

Sessiz kalınamaz

Sabah saatlerinden itibaren Aksa'da yaşananlara İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967 yılından bugüne kadar şahit olunmadığını aktaran Sabri, söz konusu duruma sessiz kalınamayacağını vurguladı.

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