Dünya Mescid-i Aksada koronavirüs duası Birer metre arayla saf tuttular
ORTADOĞU

Mescid-i Aksa’da koronavirüs duası: Birer metre arayla saf tuttular

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinliler, salgın nedeniyle tüm Müslümanlar için dua etti. Cemaat namaz kılarken birer metre arayla saf tuttu.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mescid-i Aksa’da namaz kılan Filistinliler, korona virüsü salgını nedeniyle Müslümanlar için dua etti. Filistinliler korona virüsüne karşı önlemler kapsamında aralarında boşluk bırakarak saf tuttu.
Filistin’de korona virüsü vakalarının artmasının ardından Kudüs’te korona virüsünün yayılmasını engellemek için Mescid-i Aksa’nın ve tüm camilerin kapatılmasına karar verilmişti.

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  • Filistinliler, Mescid-i Aksa’yı yalnız bırakmamak için açık havada namazlarını kılıyor. Filistinliler korona virüsünden korunmak için bir metre kadar mesafe bırakarak namaza durdu. Filistinliler bu salgından korumak için dua etti.

Öte yandan bugün Filistin’de 3 kişide korona virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 47’ye yükseldiği açıklandı.

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