Mescid-i Aksa’nın avlusunda çıkan yangını kutlayan vahşi İsrailliler aynı şarkıyı Devabişe bebeğin katliamında da söylemişti

Kudüs'te dün akşam kaydedilen insanlık dışı görüntüler İsrail vahşetini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.

Mescid-i Aksa’nın avlusunda çıkan yangına sevinen saldırgan İsraillilerin söylediği şarkının, 2015’de bir düğün sırasında Filistinli 18 aylık bebek olan Ali Devabişe’nin yakılmasını “kutlamak” için söylenen şarkı olduğu ortaya çıktı.

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DEVABİŞE BEBEĞİN ÖLÜMÜNÜ DE "KUTLAMIŞLARDI"

İsrail'de bir grup radikal Yahudi 2015 yılında Filistinli Devabişe ailesinden anne, baba ve 18 aylık bebeğin yakılarak öldürülmesini dans ederek kutlamıştı.

İsrail'in Kanal 10 televizyonunda yayınlanan ve Devabişe ailesinin evini kundaklayan yerleşimcilerin arkadaşları olan radikal Yahudilere ait bir düğünde çekildiği belirtilen görüntülerde, grubun ellerinde salladıkları Devabişe bebeğin resmi, molotofkokteyli, bıçak ve tüfeklerle dans ettiği görülüyordu.

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SOYLARI SİLİNSİN BEDDUASI!

'Yimakh shemo’ İbranicede ağzı alınabilecek en ağır beddua ve " Soyları silinsin" anlamını taşıyor.

Video: İsrail'de Filistinli bebeğin ölümünü kutladılar!



