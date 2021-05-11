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Dünya Mescid-i Aksanın avlusunda çıkan yangını kutlayan vahşi İsrailliler aynı şarkıyı Devabişe bebeğin katliamında da söylemişti
ORTADOĞU

Mescid-i Aksa’nın avlusunda çıkan yangını kutlayan vahşi İsrailliler aynı şarkıyı Devabişe bebeğin katliamında da söylemişti

Vahşi İsrail'in imza attığı vahşeti kutladığı skandal görüntüler infiale neden oldu. Mescid-i Aksa’nın avlusunda çıkan yangına sevinen vahşi İsraillilerin söylediği şarkının, 2015’de bir düğün sırasında Filistinli 18 aylık bebek olan Ali Devabişe’nin yakılmasını “kutlamak” için söylenen şarkı olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mescid-i Aksa’nın avlusunda çıkan yangını kutlayan vahşi İsrailliler aynı şarkıyı Devabişe bebeğin katliamında da söylemişti
Mescid-i Aksa’nın avlusunda çıkan yangını kutlayan vahşi İsrailliler.

Kudüs'te dün akşam kaydedilen insanlık dışı görüntüler İsrail vahşetini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.

Mescid-i Aksa’nın avlusunda çıkan yangına sevinen saldırgan İsraillilerin söylediği şarkının, 2015’de bir düğün sırasında Filistinli 18 aylık bebek olan Ali Devabişe’nin yakılmasını “kutlamak” için söylenen şarkı olduğu ortaya çıktı.

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İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı: Şehit sayısı 24'e yükseldi

DEVABİŞE BEBEĞİN ÖLÜMÜNÜ DE "KUTLAMIŞLARDI"

İsrail'de bir grup radikal Yahudi 2015 yılında Filistinli Devabişe ailesinden anne, baba ve 18 aylık bebeğin yakılarak öldürülmesini dans ederek kutlamıştı.

İsrail'in Kanal 10 televizyonunda yayınlanan ve Devabişe ailesinin evini kundaklayan yerleşimcilerin arkadaşları olan radikal Yahudilere ait bir düğünde çekildiği belirtilen görüntülerde, grubun ellerinde salladıkları Devabişe bebeğin resmi, molotofkokteyli, bıçak ve tüfeklerle dans ettiği görülüyordu.

SOYLARI SİLİNSİN BEDDUASI!

'Yimakh shemo’ İbranicede ağzı alınabilecek en ağır beddua ve " Soyları silinsin" anlamını taşıyor.

Video: İsrail'de Filistinli bebeğin ölümünü kutladılar!


Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi
OYNAT 00:27
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi
İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fanatik Yahudilerin yangını sevinç gösterileri eşliğinde kutladığı görüldü. Görüntüler büyük tepki çekerken, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.
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