Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının yıl dönümünde Hamas'tan Müslümanlara önemli çağrı

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızı, ümmetimizi ve dünyanın her yerindeki bütün özgür insanları, meydanlarda, şehirlerde ve başkentlerde 24 Ağustos Cuma günü Gazze'nin, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın savunulması için zafer ve dayanışma yolunda seferber olmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Mescid-i Aksa, 21 Ağustos 1969'da Avustralya asıllı fanatik Denis Michael Rohan tarafından kundaklanarak yakılmıştı.
Aksa'nın güney kesimindeki "Kıble Mescidi"ndeki doğu bölgesinde başlayan yangında, aralarında "Selahaddin el-Eyyübi'nin Minberi" olarak bilinen tarihi eserin de bulunduğu tüm eserler kül olmuştu.