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Dünya

Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının yıl dönümünde Hamas'tan Müslümanlara önemli çağrı

Hamas, dünyanın çeşitli bölgelerindeki Müslümanlara ve insan hakları savunucularına, 24 Ağustos Cuma günü işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının 55. yıl dönümünde, gösteri yapma çağrısında bulundu.

13:08 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:46 - 21/08/2024 Çarşamba
AA
Kudüs
Kudüs

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızı, ümmetimizi ve dünyanın her yerindeki bütün özgür insanları, meydanlarda, şehirlerde ve başkentlerde 24 Ağustos Cuma günü Gazze'nin, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın savunulması için zafer ve dayanışma yolunda seferber olmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.


Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının yanı sıra "İsrail işgali ve aşırı siyonist saldırganların işlediği suçlara" işaret edilen açıklamada, bu saldırıların Filistinlilerin "topraklarına, halkına ve kutsallarına bağlılığını artırdığı" kaydedildi.


İsrail işgalinin ve işlediği suçların 1948'den bu yana, 76 yıldır devam ettiği aktarılan açıklamada,
"İsrail işgali ve onun katil ordusunun işlediği suçlar ve ihlaller, halkımızın ruhundaki direniş ateşini söndürmeyi başaramayacaktır"
denildi.

Mescid-i Aksa, 21 Ağustos 1969'da Avustralya asıllı fanatik Denis Michael Rohan tarafından kundaklanarak yakılmıştı.


Aksa'nın güney kesimindeki "Kıble Mescidi"ndeki doğu bölgesinde başlayan yangında, aralarında "Selahaddin el-Eyyübi'nin Minberi" olarak bilinen tarihi eserin de bulunduğu tüm eserler kül olmuştu.




#Hamas
#Mescid-i Aksa
#Filistin
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