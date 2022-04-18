Mescid-i Aksa'ya baskın yapan Yahudilerden Kudüslüleri kışkırtacak sesleniş: En-Nekbe ve Ebu Hadir

Fanatik Yahudiler Hamursuz Bayramı'nda Aksa’ya yönelik baskınlarını artırdı. Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen işgalci Yahudi yerleşimciler "En-Nekbe ve Ebu Hadir" sözlerini yüksek sesle söyleyerek Kudüslüleri provoke etmeye çalıştı.

En- Nekbe ve Ebu Hadir ne demek?

Nekbe,1948’de İsrail devletinin kurulduğunun ilan edilmesi ile başlayan, Siyonist milislerin birçok Filistin köyünde toplu katliam yapmasıyla devam eden ve Filistinli nüfusun yaklaşık yüzde 80’inin yerinden olmasıyla sonuçlanan olaylar bütününe verilen isim.

Ebu Hadir ise 2014 yılında işgalci yahudi yerleşimcilerin Kudüs'ün Şuafat kampında Filistinli çocuk Muhammed Ebu Hadir'e işkence yaparak yakmaları kast ediliyor. Filistin'de 2 Temmuz 2014'te sabah namazı için evinden çıkan 17 yaşındaki Muhammed Ebu Hudayr, bir grup Yahudi yerleşimci tarafından kaçırıldı.

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Önce darp edilerek benzin içirilen Hudayr, daha sonra canlı canlı yakılarak şehit edildi. Hudayr'ın 15 yaşındaki kuzeni Tarık'ı da darp eden İsrailli askerler, Hudayr için sokaklara dökülen Filistinlilere ise silahlarla saldırdı. Olaylarla ilgili açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, “Ordumuz ve biz tek bir masumun zarar görmesine bile izin vermeyiz" dedi. Bu açıklamasından kısa süre sonra ise Gazze'yi havadan bombalamaya başlamıştı.

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