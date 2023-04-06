Meta'dan 14 Mayıs hazırlığı: Seçim Operasyon Merkezi kuruluyor

İnsanların uygulamalarımızda önemsedikleri konular hakkında açıkça konuşabilmelerini ve bunu yaparken güvende olmalarını istiyoruz. Topluluk Standartlarımız, Facebook ve Instagram’da hangi içeriklere izin verilip verilmediğini herkese açık bir şekilde belirtiyor ve seçimlerle ilgili birçok alanı kapsıyor. Bunlar arasında taciz ve şiddete teşvik politikalarının yanı sıra etnik köken veya din gibi konularda insanlara yönelik saldırıları yasaklayan ayrıntılı nefret söylemi politikaları da yer alıyor. Bu kuralları ihlal eden içerikleri tespit ettiğimiz anda kaldırıyoruz.