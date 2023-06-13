Miami Trump davasına hazırlanıyor: Şehirde güvenlik önlemleri artırıldı

Trump'ın yarın hakim karşısına çıkacağı Miami'de güvenlik önlemleri artırıldı

Miami Polis Şefi Manny Morales, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu dava nedeniyle yapılacak gösterilere karşı tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Morales, "Bu olayı son derece ciddiye alıyoruz. Miami’de böyle şeyler olmasa da olayların kötüye gitme potansiyeli olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

50 bine kişiye kadar protestocu ile başa çıkmak için yeterli kaynakları olduğuna işaret eden Morales, yarın şehirde herhangi bir güvenlik sorunu beklemediklerini sözlerine ekledi.

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez de yarınki dava için alınan güvenlik tedbirleri konusunda şehir polisine güvendiğini belirterek, "Polisimizin doğru eylem planına ve sahip olduğu kaynaklara güvenim tam, yarın olacaklara hazırız." dedi.

İddianame 37 suçlama içeriyor

Öte yandan New Jersey’den bu sabah özel uçağı ile Florida'ya hareket eden Trump, yerel saatle 15.00 civarında Miami Havaalanına ulaştı.

Trump’ın geceyi, yarın çıkacağı mahkemeye yakın yerde bulunan Trump National Doral malikanesinde geçireceği kaydedildi.

Eski Başkan, hakkında hazırlanan ve 37 ayrı suçlamayı içeren iddianame için yarın Miami’deki Wilkie D. Fergusson Jr. Mahkemesinde yerel saatle 15.00 civarında hakim karşısına çıkacak.

Trump’ın aynı gün tekrar New Jersey’e dönerek akşam yerel saatle 20.15’te Bedminster golf tesisinde, hakkındaki iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

Geçen hafta duyurulan 49 sayfalık iddianamede Trump, Beyaz Saray’daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.

Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.







