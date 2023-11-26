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Dünya

Midilli açıklarında kargo gemisi battı: 13 denizci aranıyor

Yunan Sahil Güvenliği, 14 kişiyi taşıyan Komoros bayraklı bir kargo gemisinin Midilli açıklarında battığını bildirdi. Gemideki bir denizci kurtarılırken, 13 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

12:33 - 26/11/2023 Pazar
Güncelleme: 16:28 - 26/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Midilli açıklarında 14 kişiyi taşıyan "Raptor" adlı kargo gemisinin battığı bildirildi.


Denizcilerden 1 kişi kurtarılırken, 13 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Bir kişi kurtarıldı

Yunan Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan geminin Midilli Adası açıklarında battığı, gemiden bir denizcinin kurtarıldığı belirtildi.

İçinde 14 kişi vardı

Ada'nın yaklaşık 4,5 deniz mili güneybatısında meydana gelen olayda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemi mürettebatının 2 Suriyeli, 4 Hintli ve 8 Mısırlıdan oluştuğu ifade edildi. Yetkililer, kuvvetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle geminin su alıp battığı değerlendirmesinde bulundu.



#Yunanistan
#Yunan Sahil Güvenliği
#gemi
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