Midilli açıklarında kargo gemisi battı: 13 denizci aranıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ve Yunanistan arasında 7 Aralık'ta 5'incisi düzenlenecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısına ülkesinin samimi bir işbirliği niyetiyle katılacağını belirterek, iki ülkenin de gelecek nesillere huzurlu komşuluk ilişkileri borçlu olduğunu kaydetti.