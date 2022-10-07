Dünya Mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Biden küfürlü konuştu
AMERİKA

Mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Biden küfürlü konuştu

ABD Başkanı Joe Biden, mikrofonunun açık kaldığını fark etmeden küfürlü şekilde konuştu. ABD lideri daha önce de kendisine enflasyon hakkında soru soran Fox News Muhabiri Peter Doocy’e de mikrofonu açıkken küfretmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Biden küfürlü konuştu
​Mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Biden küfürlü konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, mikrofonunun açık kaldığını fark etmeden küfürlü şekilde konuştu. Ian Kasırgası’yla sarsılan Florida eyaletinin Fort Myers bölgesine çarşamba günü ziyaret düzenleyen Biden, basın çalışanlarının sorularını yanıtladıktan sonra, Fort Myers Belediye Başkanı Ray Murphy’le konuşmaya başladı. 79 yaşındaki lider, belediye başkanına “Sen de benim gibi yetiştirildin” derken, Murphy de “Evet, evet öyle yetiştirildim” diye yanıt verdi. ABD Başkanı hemen ardından “Kimse bir Biden’la t***k geçemez” deyince de belediye başkanı “Gerçekten öyle” diyerek Biden’a katıldığını söyledi.

ABD lideri daha önce de kendisine enflasyon hakkında soru soran Fox News Muhabiri Peter Doocy’e de mikrofonu açıkken küfretmişti.

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