Milli futbolcu Berkay Özcan'dan Mesut Özil'e destek Milli futbolcu Berkay Özcan'dan Mesut Özil'e destek Stuttgart forması giyen Berkay Özcan, ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil ile ilgili "Çoğumuz için hala büyük bir idolsun, yabancı kökenli olarak nasıl en aşağıdan en yukarıya çıkabilmeyi gösterensin" dedi.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2018, 19:22 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2018, 19:24 AA