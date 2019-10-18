Dünya Milli Savunma Bakanı Akar ABDli mevkidaşı ile görüştü 120 saat içerisinde düşmanca bir hareket olursa meşru müdafaa hakkımızı kullanırız
BARIŞ PINARI HAREKATI

Milli Savunma Bakanı Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü: 120 saat içerisinde düşmanca bir hareket olursa meşru müdafaa hakkımızı kullanırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Güvenli Bölge konusunda yapılan anlaşma ele alındı. Bakan Akar DEAŞ ile mücadele konusunda kararlığımızın devam ettiğini belirtirken, mutabakatta belirtildiği şekilde 120 saat içerisinde teröristlerin Güvenli Bölge'den geri çekilmesi ve bu süreçte unsurlarımıza karşı bir taciz, düşmanca hareket veya tutum olduğu takdirde meşru müdafaa hakkımızı kullanacağımızı vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Esper - Akar
Esper - Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesi görüşmede ele alınanlardan oluşan bir metin yayınlandı. Sitede şu maddeler yer aldı:

  • Görüşmede;
  • - Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde üzerinde mutabakata varılan; Güvenli Bölge’nin tesisine yönelik çalışmanın, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, başarılı olmasının hedeflendiği,
  • - ABD’den taahhütlerini yerine getirmesini beklediğimiz,
  • - DEAŞ ile mücadele konusunda kararlığımızın devam ettiği,
  • - Mutabakatta belirtildiği şekilde 120 saat içerisinde;
  • * PKK/YPG’nin Güvenli Bölge’den geri çekilmesi,
  • * Ağır silahlarının toplanması,
  • * Tahkimatının imha edilmesi faaliyetlerinin tamamlanmasını yakından takip ettiğimiz,
  • * Unsurlarımıza karşı bir taciz, düşmanca hareket veya tutum olduğu takdirde meşru müdafaa hakkımızı kullanacağımız vurgulanmıştır.

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