Milli Savunma Bakanı Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü: 120 saat içerisinde düşmanca bir hareket olursa meşru müdafaa hakkımızı kullanırız Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Güvenli Bölge konusunda yapılan anlaşma ele alındı. Bakan Akar DEAŞ ile mücadele konusunda kararlığımızın devam ettiğini belirtirken, mutabakatta belirtildiği şekilde 120 saat içerisinde teröristlerin Güvenli Bölge'den geri çekilmesi ve bu süreçte unsurlarımıza karşı bir taciz, düşmanca hareket veya tutum olduğu takdirde meşru müdafaa hakkımızı kullanacağımızı vurguladı.

Haber Merkezi 18 Ekim 2019, 20:57 Son Güncelleme: 18 Ekim 2019, 21:40 Yeni Şafak