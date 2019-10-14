Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Fransalı mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü. Görüşmede, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Haber Merkezi 14 Ekim 2019, 22:16 Son Güncelleme: 14 Ekim 2019, 22:20 AA