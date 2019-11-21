Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan MKE açıklaması: Özelleştirme değil modernize edilecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı yaptığı harekatlarla ilgili "Hareketların sonuçları nereye vardı? Terör koridoru oluşturulması terör devleti oluşturulması meselesi bitti. Rojova hayali bitti diyorlar" dedi. Akar'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek."

Suriye Milli Ordusu

Bunların maaşlarını MSB bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmıyor. MSB bütçesinden bu kardeşlerimize herhangi bir ödeme yapmamıştır.

İHA ve SİHA açıklaması

İHA ve SİHA’ların yüzde 90’ı yerli. Şu anda ülkemiz çok şükür İHA ve SİHA'ları ihraç edecek duruma geldi.



Yeni askerlik sistemi

Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil.

OYNAT 01:44 Bakan Akar Ege Denizi üzerinde uçtu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki uçuşa katılarak 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı'nın açılışını gerçekleştirdi. Uçuş sırasında “Arı 01” çağrı kodu ile koldaki diğer uçaklarla telsizden görüşen Akar, başarılı bir uçuş eğitim yılı geçirmelerini diledi. BiP'te paylaş

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