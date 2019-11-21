Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan MKE açıklaması: Özelleştirme değil modernize edilecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı yaptığı harekatlarla ilgili "Hareketların sonuçları nereye vardı? Terör koridoru oluşturulması terör devleti oluşturulması meselesi bitti. Rojova hayali bitti diyorlar" dedi. Akar'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:
MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek."
Suriye Milli Ordusu
Bunların maaşlarını MSB bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmıyor. MSB bütçesinden bu kardeşlerimize herhangi bir ödeme yapmamıştır.
İHA ve SİHA açıklaması
İHA ve SİHA’ların yüzde 90’ı yerli. Şu anda ülkemiz çok şükür İHA ve SİHA'ları ihraç edecek duruma geldi.
Yeni askerlik sistemi
Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil.