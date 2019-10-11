Dünya Milli Savunma Bakanlığı ABD gözlem noktasına atış yapıldığı haberlerini yalanladı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı ABD gözlem noktasına atış yapıldığı haberlerini yalanladı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Herakatı kapsamında devam eden operasyonlarda ABD gözlem noktasının vurulduğu haberlerini yalanladı. Yapılan açıklamada, "ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin gözlem noktasına herhangi bir atışın söz konusu olmadığını bildirdi.

ABD gözlem noktası

Bakanlığın sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir.

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