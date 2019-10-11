Milli Savunma Bakanlığı ABD gözlem noktasına atış yapıldığı haberlerini yalanladı Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Herakatı kapsamında devam eden operasyonlarda ABD gözlem noktasının vurulduğu haberlerini yalanladı. Yapılan açıklamada, "ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi 11 Ekim 2019, 23:36 Son Güncelleme: 11 Ekim 2019, 23:52 Yeni Şafak