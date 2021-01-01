Dünya Milli Savunma Bakanlığı açıkladı 3 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
3 terörist etkisiz hale getirildi.
3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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