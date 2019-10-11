Dünya Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatında bir askerimiz şehit oldu
BARIŞ PINARI HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
TSK'nın Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
TSK'nın Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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