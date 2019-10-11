Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu

Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

DÜNYA Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: Kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit oldu

pic.twitter.com/CoO7UeYMN0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 11, 2019

Dün de harekatta Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu, şehit düşmüştü.

Tek tek sorulacak bu hesaplar Aziz Şehitlerimiz için,



Günahsız yavrulara kıydınız söyleyin ne için?



🇹🇷 #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı 🇹🇷 pic.twitter.com/BUHXfTMaeH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 11, 2019