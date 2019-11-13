Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı'nda hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından halen devam eden taciz saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG’li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG’li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır.#MSB #TSK pic.twitter.com/C9mBvjRCbP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 13 Kasım 2019