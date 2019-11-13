Dünya Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatında hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır
BARIŞ PINARI HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı'nda hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG’li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğinin altını çizerken, "Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır" dedi.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından halen devam eden taciz saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG’li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

YPG'ye katılan 2 terörist teslim olmaları için ikna edildi
GÜNDEM
YPG'ye katılan 2 terörist teslim olmaları için ikna edildi

Kritik zirve sona erdi

Kritik zirve sona erdi

​İki liderin görüşmesinden ilk görüntüler ve detaylar...
Türkiye etiketine Twitterdan sansür

Türkiye etiketine
Twitter'dan sansür

Dünya gündemine oturan terörle mücadele etiketi engellendi.
Türkiyeden İsraile kınama

Türkiye'den İsrail'e kınama

'İsrail yönetimi, saldırgan tutumuna ve işgale son vermeli.'
Bak oğlum <br>annen orada

Bak oğlum
annen orada

Baba ve 6 yaşındaki oğlunun en acı görevi.
Şenol Güneş <br>isyan etti!

Şenol Güneş
isyan etti!

Tarihi maç öncesi kritik bilgi basına sızdı.
'Kaynatamın yanında çocuklarımı kucağıma almadım'

'Kaynatamın yanında çocuklarımı kucağıma almadım'

​92 yaşındaki Yomralı Mustafa Amca bir asra yaklaşan ömrünü anlattı.

Metrobüs<br>kabusu sürüyor

Metrobüs
kabusu sürüyor

​Ek seferlere rağmen izdihamın önüne geçilemiyor.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Evinden harita<br> ve kroki çıktı

Evinden harita
ve kroki çıktı

​İngiliz ajanın ölümüne ilişkin soruşturma genişliyor.

Saat 21.00'de başlayacak

Saat 21.00'de başlayacak

​Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
2020'de <br>44 gün izin fırsatı

2020'de
44 gün izin fırsatı

Çalışanlar için tatil takvimi planı yayınlandı.
Lübnan'da 'Diriliş' rüzgarı

Lübnan'da 'Diriliş' rüzgarı

Protestocuların doldurduğu alan Diriliş Ertuğrul müziğiyle inledi.
Ahmet Altan tutuklandı

Ahmet Altan tutuklandı

Tahliye edilmesinin ardından tekrar gözaltına verilmişti.
Körfez'de yumuşama dönemi

Körfez'de yumuşama dönemi

Gerilimi azaltabilecek adımlar atılmaya başlandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.