Dünya Milli Savunma Bakanlığı Türk-Rus askeri unsurlarının beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı: Türk-Rus askeri unsurlarının beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın Soçi Mutabakatı çerçevesinde başlattığı ortak devriyelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat’ın doğusundaki Aynularap'ta Türk-Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk ve Rus askerleri
Türk ve Rus askerleri

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye vee Rusya'nın Soçi Mutabakatı çerçevesinde başlattığı ortak devriyelere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat’ın doğusundaki Aynularap'ta Türk-Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı" dedi.

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