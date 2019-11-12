Milli Savunma Bakanlığı: Türk-Rus askeri unsurlarının beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı

Türk ve Rus askerleri

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye vee Rusya'nın Soçi Mutabakatı çerçevesinde başlattığı ortak devriyelere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat’ın doğusundaki Aynularap'ta Türk-Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı" dedi.

Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı. pic.twitter.com/bkIvMnqoYd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 Kasım 2019

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