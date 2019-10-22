Dünya Milli Savunma Bakanlığı YPG/PKKlı teröristlerce 42 taciz/ihlal yapıldı, bölgeden 136 araç çıkış yaptı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı: YPG/PKK'lı teröristlerce 42 taciz/ihlal yapıldı, bölgeden 136 araç çıkış yaptı

Milli Savunma Bakanlığı: YPG/PKK'lı teröristlerce 42 taciz/ihlal yapıldı, bölgeden 136 araç çıkış yaptı

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
TSK, terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den geri çekilmesini yakından takip ediyor.
TSK, terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den geri çekilmesini yakından takip ediyor.

MSB tarafından düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

ABD ile 17 Ekim'de varılan mutabakat kapsamında PKK/YPG'li teröristlerin belirlenen Güvenli Bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatların tahrip edilmesi için öngörülen 120 saatlik sürenin devam ettiğini hatırlatan Aktop, "Mutabakat çerçevesinde PKK/YPG'li teröristlerin belirtilen zamanda bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda bölgeden 136 araç çıkış yapmıştır" diye konuştu.

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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aktop, TSK unsurlarının bulundukları hatlarda her türlü emniyet tedbirini alarak termal kameralarla, İHA'larla gece-gündüz keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirerek, şunları söyledi:

  • "TSK tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Taciz/ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizlere yönelik detaylar anlık olarak ABD'li muhataplarımızla paylaşılmaktadır. Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar 160 yerleşim yeri, 2 bin 200 kilometrekare alan kontrol altına alınmış olup, 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Rasulayn'da terör örgütüne ait kilometrelerce uzunlukta tüneller bulundu
OYNAT 01:45
Rasulayn'da terör örgütüne ait kilometrelerce uzunlukta tüneller bulundu
Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun Rasulayn'a girişinin ardından teröristlerden boşaltılan şehirde PKK/YPG'ye ait tüneller bulundu. Milli Ordu saflarında kurulan Kürt Şahinleri Tugayı mensupları tarafından tespit edilen kilometrelerce uzunluğa sahip tünellerin PKK ya milyonlarca dolara mal olduğu belirtiliyor.







Kontrol altına alınan bölgede hayatın normale dönmesi çalışmaları kapsamında mayın ve EYP temizliğinin devam ettiğini aktaran Aktop, "Bugüne kadar 40 mayın, 222 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmiştir." bilgisini de paylaştı.

Şehit çocuğu Yusuf'un Mehmetçiğe mektubu

Basın toplantısında, halkın Mehmetçiğe yoğun desteğini anlatan bir video da paylaşıldı. Videoda Mehmetçiğe gönderilen çok sayıda mektubun arasında 3. sınıf öğrencisi Yusuf Cevher Erin'in de mektubu da yer aldı.

Şehit çocuğu olduğunu belirten Yusuf, mektubunda "Sizi çok seviyorum, annemle size dua ediyoruz. Polis olan babam şehit oldu. Siz şehit olmayın, babamın intikamını alın" ifadelerini kullandı. Mektubu alan askerin "Tüm şehitlerimizin intikamını almak üzere and içtik" sözleri de videoda yer aldı.

Öte yandan, askeri kaynaklar halkın Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için askerlik şubelerine yoğun başvurularda bulunduğunu kaydetti.

"Terörist unsurlarla karşılaşılırsa bunlar da etkisiz hale getirilecek"

Askeri kaynaklar, basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Harekatı durdurma yönünde varılan mutabakatta yer alan sürenin uzatılmasına yönelik bir bilginin olup olmadığı sorulan askeri kaynaklar, süreyle ilgili bir değişikliğin şu an için söz konusu olmadığını ifade ederek, "Saat 22.00'den sonra alandaki mayınların, EYP'lerin temizlenmesi, tünellerin tespit edilmesine yönelik alan kontrolüne devam edeceğiz. Terörist unsurlarla karşılaşılırsa bunlar da etkisiz hale getirilecek" dedi.

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Askeri kaynaklar, teröristlerin ağır silahlarının toplanmasına yönelik ABD ile koordinasyondaki son duruma ilişkin soru üzerine, çalışmaların devam ettiğine işaret etti.

"ABD askerlerin nerelerde kalacağına yönelik ABD tarafından bilgilendirme var mıdır?" sorusuna ise askeri kaynaklar, "Şu an için herhangi bir bilgilendirme yok." karşılığını verdi.

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