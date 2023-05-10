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Dünya

Mısır basını duyurdu: İsrail ile Gazze'deki gruplar arasında ateşkes sağlandı

Mısır devlet televizyonlarından Extra News, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Ancak, Filistinli direniş grupları ile İsrail'den ise henüz ateşkese ilişkin açıklama yapılmadı.

20:16 . 10/05/2023 Çarşamba
AA
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail ile Gazze'deki gruplar arasında ateşkes sağlandığı açıklandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail ile Gazze'deki gruplar arasında ateşkes sağlandığı açıklandı.

Mısır devlet televizyonu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Mısır devlet televizyonlarından Extra News'in haberine göre, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandı.

Öte yandan, Filistinli direniş grupları ile İsrail'den ise henüz ateşkese ilişkin açıklama yapılmadı.

Bu arada İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirinin ateşkese ilişkin sorusuna "yorum yapmayacakları" yanıtını verdi.

İsrail'in saldırılarında 19 Filistinli şehit oldu

İsrail ve Filistin basınında, gün içinde Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler'in (BM), taraflar arasında ateşkes sağlanması için arabuluculuk yaptığı haberleri yer almıştı.

İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 kişi şehit olmuş, 37 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren sükunetin hakim olduğu Gazze'de bazı alanları bugün yeniden vurmuştu.



#Gazze Şeridi
#İsrail
#Gazze
#Ateşkes
42 dakika önce
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