Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan Doğu Akdeniz için skandal söz birliği: Türkiye’yi engellemeliyiz Türkiye ile Libya arasında varılan tarihi mutabakatın ardından Rumlar adeta çılgına döndü. Yanına darbeci Sisi'yi de alan Rumlar Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kararlılığını ve etkinliğini engellemek için söz birliğinde bulunarak Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanları toplantı yapacak. Üç bakan yapacakları çalışmalarla Türkiye'nin bölgede engellenmesini amaçlıyor.

Haber Merkezi 20 Aralık 2019, 11:06 Son Güncelleme: 20 Aralık 2019, 11:16 DHA