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Dünya Mısırda ramazanın son 10 gününde cemaatsiz teravih namazı kılınabilecek
ORTADOĞU

Mısır'da ramazanın son 10 gününde cemaatsiz teravih namazı kılınabilecek

Mısır'daki Ezher Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan camilerde ramazanın son 10 gününde cemaatsiz teravih namazı kılınabileceğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mısır'daki Ezher Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının son 10 gününde kılınacak teravih namazlarının sadece söz konusu kurumda görev yapan memurlar, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren kişiler ve diğer görevlilerin katılımıyla eda edileceği belirtildi.

Açıklamada, namazların canlı olarak Ezher Kurumu Facebook sayfasından yayınlanacağı da kaydedildi.

Mısır, 21 Mart'ta koronavirüs mücadele kapsamında ülke genelindeki tüm camilerde cuma ve vakit namazları ile kiliselerde ayinlere ara verilmesi başta olmak üzere bir dizi önlemler almıştı.

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