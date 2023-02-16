Mısır'da trafik kazası: 5'i Filistinli 6 kişi öldü

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Mısır'ın yerel acil servisi tarafından yapılan açıklamaya göre Mısır'ın doğusundaki İsmailiye kenti yakınlarında bir kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kaza sonucunda 5'i Filistinli 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yapılan açıklamada, ölenlerin 20 ile 50 yaşları arasında olduğu belirtildi.
AP'nin haberine göre acil servis tarafından yapılan açıklamada, yaralıların tedavi için çevredeki hastanelere sevk edilmesi amacıyla kaza yerine 8 ambulans sevk edildiği belirtilerek, daha fazla ayrıntı verilmedi.