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Dünya

Mısır'da trafik kazası: 5'i Filistinli 6 kişi öldü

Mısır'ın doğusundaki İsmailiye kenti yakınlarında bir kamyonet ile bir minibüsün çarpışması sonucu en az altı kişinin hayatını kaybettiğibelirtildi. Kazada 3 kişi de yaralandı.

15:45 . 16/02/2023 Perşembe
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Arşiv

Arşiv

Mısır'ın yerel acil servisi tarafından yapılan açıklamaya göre Mısır'ın doğusundaki İsmailiye kenti yakınlarında bir kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kaza sonucunda 5'i Filistinli 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yapılan açıklamada, ölenlerin 20 ile 50 yaşları arasında olduğu belirtildi.


AP'nin haberine göre acil servis tarafından yapılan açıklamada, yaralıların tedavi için çevredeki hastanelere sevk edilmesi amacıyla kaza yerine 8 ambulans sevk edildiği belirtilerek, daha fazla ayrıntı verilmedi.


#Mısır
#kaza
#Filistinli
#ölü
#yaralı
2 saat önce
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Mısır'da trafik kazası: 5'i Filistinli 6 kişi öldü
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