Mısır'da trafik kazası: 5'i Filistinli 6 kişi öldü

Mısır'ın yerel acil servisi tarafından yapılan açıklamaya göre Mısır'ın doğusundaki İsmailiye kenti yakınlarında bir kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kaza sonucunda 5'i Filistinli 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yapılan açıklamada, ölenlerin 20 ile 50 yaşları arasında olduğu belirtildi.