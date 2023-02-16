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Dünya

ABD’de askeri helikopter otoyola düştü: 2 ölü

ABD'nin Alabama eyaletinde UH-60 Black Hawk tipi bir askeri helikopterin otoyola düşmesi sonucu 2 mürettebat hayatını kaybetti. Helikopterin düşme nedeni henüz bilinmezken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

11:21 . 16/02/2023 Perşembe
IHA
ABD'de helikopter kazası

ABD'de helikopter kazası

ABD’nin Alabama eyaletine bağlı Huntsville kentinde eğitim uçuşu için havalanan UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopter otoyola düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, helikopterin kendi etrafında dönerek yere çakıldığı, bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü. Kazada helikopterdeki 2 ulusal muhafız hayatını kaybetti. Tuğgeneral Warner Ross yaptığı açıklamada, “İki Tennessee Ulusal Muhafızını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz ve bu yürek burkan trajedide dualarımız aileleriyle birlikte” ifadelerini kullandı.

Helikopterin düşme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#ABD
#askeri helikopter
#düşme
#mürettebat
12 dakika önce
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ABD’de askeri helikopter otoyola düştü: 2 ölü
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